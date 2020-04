Chiquis Rivera da de GOLPES y con mucha furia a Lorenzo Méndez ¡La engañó!

Chiquis Rivera es la famosa hija de la Diva de la Banda Jenni Rivera y la que heredó el gran talento en la música de su madre, que en esta ocasión ha expuesto una discusión con su esposo Lorenzo Méndez a través de un video.

Tal parece que Chiquis Rivera se molestó con su esposo, Lorenzo Méndez, pues lo descubrió en pleno engaño hacia ella, por lo que quiso golpearlo, aunque al final optó por no hacerlo en cámara y solo fue a apagarla.

El polémico video de Jenni Rivera

Resulta que la reconocida hija de Jenni Rivera, se enfureció al descubrir que su esposo, el cantante Lorenzo Méndez, la ha engañado mientras estaban ejercitando juntos, por lo que quiso darle un golpe, aunque al final optó por no hacerlo e irse a apagar la cámara, dejando intrigados a sus fans.

Hay que destacar que la pareja se grabó mientras que Lorenzo le enseñaba a ejercitarse como un boxeador, por lo que puso su brazo para que pasara de un lado al otro sin tocarlo o moverse de su lugar, lo que hacía como toda una profesional sin problemas.

Esa no fue la única ocasión, ya que en la segunda ronda le dijo que lo volviera a hacer pero sin ver, con los ojos cerrados, a lo que confiando en su marido lo hizo, pero este solo la engañó y se retiró riendo de sus intentos por no tocar su brazo sin saber que realmente ya no estaba ahí.

Es por eso que Chiquis Rivera al escuchar su risa y que le dijera que no toque su brazo sospechó de algo y abrió los ojos, le llevo un momento descubrir su engañó pero cuando lo hizo el grito "¡Lorenzo!! y estuvo a punto de golpearlo, pero al final solo apagó la cámara.

Cabe destacar que el video de Chiquis Rivera ha encantado a sus millones de seguidores y le han comentado miles de "jajajaj" y emojis de caritas riendo, por dicha broma que le he hecho su propio esposo.