¡Chiquis Rivera cuenta detalles de su boda!

Mucho se ha hablado de la relación que mantienen Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, el ex vocalista de la ‘Banda el Limón’, de hecho, hay quienes aseguran que su relación va viento en popa y pronto llegaran al altar.

Como tu recordaras, la pareja comenzó a salir en el año 2016; esto fue anunciado a través de su reality show ‘The Riveras’, y desde entonces han llamado la atención de los medios de comunicación, por los mil y un altibajos que han sucedido entre ellos.

Ante esto, una revista de circulación internacional entrevistó a la cantante quien reveló cómo le gustaría que fuera su boda; asimismo, manifestó su deseo de convertirse pronto en madre.

“Hemos tomado unos pasos, ya estamos entre dos lugares donde va a ser la boda, o nos gustaría. Me gustaría una boda muy ranchera, con un vestido muy mexicano y él con un traje de mariachi. Algo así, o si no en diciembre con nieve, algo así como lo que tuvo Kim Kardashian con Kanye West, así todo blanco con nieve. No sé, estamos entre dos cosas muy diferentes”, dijo a la publicación.

