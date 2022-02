Chiquis Rivera considera que no “le debe lealtad” a su tío y abuela

La cantante sigue distanciada de su familia/Foto: Homosensual

Chiquis Rivera se ha vuelto la mayor defensora de sus hermanos contra sus tíos Juan y Rosie Rivera y su abuela, Rosa Saavedra. Ya que la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera ha declarado que no siente que deba guardar lealtad incondicional y absoluta a ellos, solo porque llevan la misma sangre.

“Decidí el año pasado que ya no voy a dejar de tratar de mantener relaciones solo porque nos corre la misma sangre por las venas”, comentó la cantante de 36 años en el último capítulo de su podcast Chiquis and Chill.

“Si no estamos en la misma página, en la misma frecuencia y una persona no me da lo que le doy, si no se está esforzando tanto como yo, tengo que decirle, ‘Adiós’, y eso no quiere decir que deje de quererlo”, confesó Chiquis Rivera quien solamente ha sido apoyada por su tío Lupillo Rivera.

Chiquir Rivera no quiere estar cerca de familiares que le afecten

Chiquis ha hecho fuertes declaraciones contra sus tíos/Foto: TVNotas

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Chiquis se ha alejado de su familia materna, especialmente de Juan, Rosie y su abuela, debido a que no está de acuerdo con l manejo de las finanzas de Jenni Rivera Enterprises, la empresa que dejó su madre al morir en un accidente aéreo en 2012.

“Eso no quiere decir que no le deseo lo mejor. Sigo deseándoles lo mejor, pero por mi bienestar mental, mi bienestar emocional tengo que quererlos de lejos y a veces eso es difícil de hacer y duele un poco”, explicó la famosa cuyo nombre real es Janney Marín Rivera.

En el caso de su abuela Rosa, Chiquis Rivera expresó que muchas veces las personas mayores, sólo esperan que los menores escuchen y sean obedientes, como cuando eran niños. Sin embargo los problemas comienzan cuando los chicos crecen con la expectativa de ser escuchados y tener voz propia.

¿Qué pasó con Jenni Rivera?

Chiquis estuvo alejada de su mamá antes de su muerte por problemas personales/Foto: Puro Show

Jenni Rivera, también conocida como “La Gran Señora” y “La Diva de la Banda”, murió en un accidente de avión tras un último concierto en la ciudad de Monterrey, en el noreste de México, el 9 de diciembre de 2012.

Aunque ha pasado casi una década desde su muerte, su familia ha tenido diversos enfrentamientos por su herencia. Sin embargo, su hija mayor, Chiquis Rivera, es la única de los cinco hijos de la cantante que no fue incluída en el testamento.

