Chiquis Rivera congelará sus óvulos para poder tener un bebé algún día

Janney “Chiquis” Rivera, la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera, espera convertirse en mamá algún día. Por lo cual, durante una reciente entrevista reveló que ahora sí planea congelar sus óvulos, ya que cuando empezó el proceso hace unos años, tuvo que pararlo por un quiste que encontraron.

“La verdad, le tengo mucho respeto, le tengo un poquito de miedo, sí me encantaría ser mamá, sé que sería muy buena mamá, ya sé lo que es, pero ahorita me estoy tomando mi tiempo”, explicó Chiquis durante una entrevista exclusiva con Pati Chapoy para Ventaneando.

Chiquis Rivera tiene problemas para poder quedar embarazada

Como te informamos en La Verdad Noticias, desde hace unos años Chiquis Rivera trató de congelar sus óvulos para tener un bebé, pero no pudo completar el procedimiento: “Empecé el proceso de congelar mis óvulos, pero tuve un quiste y tuve que parar el proceso, pero voy a empezar otra vez”, señaló.

“Siento que es muy importante decirle a todas que si ahorita no quieren bebés, que lo hagan, pero sí estoy en el proceso porque sí en un futuro me gustaría, no quiero algún día llegar y decir, no lo hice por mi carrera”, dijo la cantante.

La cantante de 36 años de edad ya ha revelado desde hace varios años que tiene problemas para poder quedar embarazada, así que por este motivo va a congelar sus óvulos. Sin embargo, no está claro si ella recurrirá a la maternidad subrogada (vientre de alquiler) para tener un bebé en algún momento.

¿Cuánto duró el matrimonio de Chiquis y Lorenzo?

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se casaron en Los Ángeles, California, el 29 de junio de 2019 y se separaron de manera definitiva en septiembre de 2020, por lo que su matrimonio duró un año y tres meses.

Cabe destacar que cuando estuvieron juntos, la pareja estaba buscando tener un bebé, pero debido a los problemas médicos de Chiquis Rivera, no se pudo concretar el plan. Por ahora, la cantante no ha revelado quién sería el padre de su futuro hijo o hija.

