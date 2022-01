Chiquis Rivera confiesa por qué se ha alejado de la familia de su mamá

La hija mayor de Jenni Rivera ha decidido alzar la voz en nombre de sus hermanos/Foto: El Quintana Roo Mx

Chiquis Rivera, la primogénita de la fallecida cantante Jenni Rivera publicó un live en su cuenta de Instagram donde se sinceró con el público y confesó que ha roto lazos de manera definitiva con la familia de su mamá, esto debido a los problemas legales y financieros que sus hermanos y ella tienen con sus tíos y su abuela.

"De aquí yo no quiero nada que ver con esa familia, no saben todo lo que ha pasado, no nada más ahorita sino durante muchos años, durante los años que estuvo aquí mi mamá, no saben cuánto lloraba, cuánto sufría, no voy a decir todo porque no es necesario, pero si yo he decidido apartarme después de querer estar bien con mi familia es por una razón”, explicó Janney Marín Rivera, nombre real de la cantante y empresa.

“No quiero que me estén comparando o que digan que me estoy colgando, porque me he ching*do bien y bonito por años, les deseo lo mejor a ellos, no les deseo ningún mal, pero sí quiero apartarme", declaró Chiquis, la hija de Jenni Rivera.

Chiquis Rivera revela que los problemas son por los manejos de la herencia

La hija mayor de Jenni considera que los negocios y la fortuna de su madre no han sido bien administrados por sus tíos/Foto: El Imparcial

En el video, Chiquis relata que su abuela Rosa Saavedra, le había expresado que tanto ella como sus hermanos, lo único que habían hecho era “arruinar el legado de la Diva de la Banda”, pero para la cantante lo único que su hermano Johnny hizo al pedir cuentas a sus tíos Rosie y Juan Rivera, es saber qué se estaba haciendo con la herencia de su madre.

"Yo conozco a mis hermanos, no es el dinero, no es el poder, no queríamos el poder ni la responsabilidad de tener control de todos los negocios, porque es mucha responsabilidad; siempre lo he dicho, a Rosie le cayó (ser albacea) y ha hecho lo posible", explicó la famosa de 36 años de edad.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, los herederos de Jenni Rivera son cuatro de sus cinco hijos: Jacqie, Michael, Johnny y Jenicka. En el caso de Chiquis, ella no quedó en el testamento debido a los problemas que tuvo con su mamá antes de fallecer.

Sin embargo, Rosie Rivera es quien quedó como albacea de la fortuna, y después de casi diez años de la muerte de la “Diva de la Banda”, Chiqui Rivera confiesa que tanto el dinero como los negocios de su mamá no han incrementado como deberían, por los supuestos malos manejos de su tía.

Chiquis Rivera está tratando de ayudar a sus hermanos

Como Chiquis no está en el testamento, es la única que puede hablar públicamente sobre los problemas de la herencia/Foto: People

La razón por la que los hijos de Jenni decidieron iniciar una investigación contra sus tíos fue porque presuntamente Rosie ocultó un robo de 80 mil dólares que le hicieron al negocio Jenni Rivera Fashion. "Quizá Rosie no es una ratera, quizá no robó, pero no fue honesta y no le dijo a mis hermanos lo que había pasado, porque ellos son los de la herencia", explicó Janney Marín.

Además, Chiquis Rivera comenta en el live que sus hermanos nunca recibieron un reporte de lo que ocurría con los negocios, a pesar de que ellos eran los beneficiarios de la fortuna. Por lo tanto, aunque ella no es heredera, ha decido ayudar a sus hermanos, ya que conoce mucho sobre las empresas que tenía su mamá porque trabajó con ella en vida.

"Yo estoy hablando por mis hermanos, porque tengo que defenderlos y porque me duelen, porque no hay nadie que los vaya a defender porque no está mi mamá”, declaró la intérprete, hija de José Trinidad Marín.

Asimismo, Chiquis Rivera recordó que su mamá decidió dejar a sus hijos en el testamento en lugar de a su familia: “porque si estuviera (Jenni Rivera) las cosas fueran muy diferentes y es lo que le dije a mi abuela: usted sabe muy bien que mi madre era una leona por sus hijos, ella no puso a su madre, ni a Rosie, ni a nadie en su testamento, nada más a sus hijos y a mí me sacó por un problema que no era cierto”.

