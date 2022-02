Chiquis Rivera confiesa haber pensado en el suicidio tras la muerte de su madre.

Chiquis Rivera no solo ha tenido una vida llena de éxito y lujos, pues luego de la publicación de su libro “Invencible” la cantante de regional mexicano rompió el silencio en múltiples temas bastante delicados, como la violencia que vivió junto a su ex pareja Lorenzo Méndez o los problemas que tuvo con Mr. Tempo, pues entre otras cosas, narró que pensó en cometer suicidio.

En una entrevista para un medio de Estados Unidos, la hija de Jenni Rivera confesó que tantas fueron las adversidades que atravesó que se vio afectada al grado de querer quitarse la vida.

"Si hubo momentos en los que quería terminar con todo, pero gracias a Dios mi fe me ha ayudado a decir si yo hago esto me voy a arrepentir, no voy a ver a mi mamá y es algo que yo sé que algún día, cuando ya no esté, cuando sea mi momento para irme de este mundo yo tengo esa esperanza de ver a mi mamá y abrazarla. Si yo me quito mi propia vida, no voy a tener esa bendición", explicó la cantante Chiquis Rivera.

Chiquis Rivera sigue "hablando" con su madre

La también empresaria afirmó que por las noches imagina y habla con la “Diva de la banda” para pedirle que la ayude y le de mucha fuerza a ella y a su familia.

Por su parte, la ex pareja de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez, sorprendió a todos luego de lanzar un críptico mensaje en el que advertía que estaba siendo aconsejado por un diablo y un ángel, pero que no sabía a quién hacerle caso: “Tengo un diablito y un ángel en mi hombro, hablándome… para ser honesto, no sé a quién hacerle caso”, escribió.

¿Lorenzo Méndez amenazó a Chiquis Rivera?

La Verdad Noticias informa que esta declaración inmediatamente fue analizada por los conductores quienes lo tomaron como una cosa poco seria y como una posible advertencia para la cantante.

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante le dijo que debe tomar las cosas con mayor madurez, ya que su prestigio va de la mano con las acusaciones que Chiquis Rivera cuando estuvieron juntos como que la llegó a tomar por el cuello y escupirle en la cara.

