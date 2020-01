Chiquis Rivera con el OJO MORADO aclara que le ha sucedido ¡Impactante!

La cantante Chiquis Rivera no deja de que hablar, pues en esta ocasión está siendo nuevamente el centro de atención por lucir un ojo morado que ha preocupado a la mayoría de sus fans en las redes sociales.

Hay que recordar que la hija de la Diva de la Banda no deja de presumir en sus cuentas de redes sociales su voluptuoso cuerpo, ya que siempre acostumbra a deleitar a sus seguidores de redes con candentes imágenes que enloquecen a todo el mundo internauta.

Janney Mendez, mejor conocida como Chiquis Rivera, a principios decidió presumió sus curvas a través de una sesión fotográfica, la cual subió a su cuenta de Instagram, en dicha foto se le puede ver con un vestido rojo que le hace resaltar su figura y por supuesto no se hizo esperar la respuesta de sus seguidores.

Chiquis Rivera y su ojo morado

Pero ahora la cantante ha alarmado a sus fans, ya que se presumió con un ojo morado y no es para menos que muchos comenzaran a especular que el intérprete de ese incidente pudo haber sido su esposo Lorenzo Méndez, que él la pudo haber golpeado.

La polémica se comenzó a difundir en las redes sociales, por lo que Chiquis Rivera, quien no hace mucho firmó la paz con la ex de su esposo Lorenzo Rueda, tuvo que aclarar la situación y evitar los malos entendidos y los rumores negativos; es por eso que por medio de sus historias de Instagram aclaró que no sufre violencia domestica como se presumia en redes sociales.

Hay que destacar que en el video que subió la intérprete de 'No regresarás' indicó que se sometió a un procedimiento de belleza para verse más vibrante y tuvo una reacción, pero que eso es normal, pues 'son cosas que pasan' y bromeó acerca de que su esposo no le pega "no'más la nalguea'.

Chiquis Rivera con ojo morado, aclara que Lorenzo Méndez no la golpeó pic.twitter.com/eSLT4ThSdK — El Cheeseme (@elcheeseme) January 12, 2020

Por último, Chiquis Rivera, también comentó que el martes tendrá una presentación, pero con el uso de maquillaje todo estará solucionado, pero pese al clip que posteó sus fans siguen pensando que la hija de Jenni Rivera fue golpeada por su marido y trata de ocultarlo.

