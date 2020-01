Chiquis Rivera comparte el secreto de sus GRANDES labios ¡Qué sexy!

Chiquis Rivera siendo la hija de la famosa cantante Jenni Rivera heredó su belleza, legado que mantiene vigente en una popular cuenta de Instagram donde ahora reveló el secreto de sus grandes y voluminosos labios, mismos que son la envidia para muchas mujeres pero que presumen ser “naturales”.

La famosa cantante de “Paloma Blanca” ya afirmó que llegó a utilizar botox en su rostro, esto para mantenerse joven y con la imagen intacta a sus 34 años de edad, pero un reciente video en su Instagram, donde Chiquis Rivera tiene más de 3.4 millones de seguidores fue donde reveló el secreto de sus carnosos labios, mismo que presume con todo tipo de labiales.

El secreto de Chiquis Rivera para unos labios de ensueño

Chiquis Rivera compartió que se sometió a un proceso estético llamado “Viola threads”, el cual contiene PLLA que ayuda a producir colágeno, en esta ocasión específicamente en los labios de la famosa, algo que de inmediato notaron sus fanáticos en sus imágenes, pues lucen súper voluminosos.

La famosa compartió que este proceso estético no produce hinchazón en los labios, así como no se trata de una operación, ya que Chiquis rivera buscó sentirse más joven y lista para seguir promocionando sus propios productos de belleza con la marca Be Flawless.

De igual forma, el botox que se aplicó Chiquis Rivera en el rostro lo combina con arduas rutinas de ejercicio, como demás consejos alimenticios que comparte con su dieta Chi-Keto y todo lo anterior solo la ha hecho feliz consigo misma, al igual que lucir espectacular frente a la cámara.

