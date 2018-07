Chiquis Rivera cobra 40 dólares por tomarse una foto con fans

Mucho se ha criticado a los artistas que cobran por tomarse fotos con sus fans al final de sus conciertos o firmas de autógrafos; ahora tocó el turno de Chiquis Rivera quien tratando de defender al cantante Ramón Ayala contó las razones que la orillan a cobrarle 40 dólares al público.

Chiquis fue sincera con sus seguidores mediante una transmisión en vivo en redes al contar que cobra aproximadamente 754 pesos (40 dólares) por fotografiarse con ella, al termino de sus shows, lo que causó furia entre los internautas.

Tras la polémica publicación, trató calmar los ánimos de sus seguidores, explicándoles que el dinero lo ocupa para actos benéficos. “Hemos ayudado a mucha gente, hemos dado becas, he donado dinero”, finalizó.

Rivera aseguró que cobra menos por tomarse fotos con sus fieles seguidoras a diferencia de Justin Bieber, a demás que ella les da una especial atención, los abraza y besa.

“No nada más eso, ya me bajé del escenario, uno está cansado, pero de cualquier manera les doy una sonrisa. No nada más es una foto de 2 segundos de no me pueden tocar. Yo les doy abrazos, les doy beso, hasta me regañan aquí porque dicen ‘Chiquis ya estamos ahí tres horas tomándonos fotos”, concluyó.

