Chiquis Rivera agradece a su madre por sacarla del testamento

Chiquis Rivera comenzó el 2022 envuelta en la polémica, esto debido a que acaba de confesar que está muy agradecida con la decisión que tomó su madre, la fallecida cantante Jenni Rivera, de haberla sacado del testamento tras los rumores de una supuesta infidelidad con Esteban Loaiza, mismos que hasta la fecha no han podido ser comprobados.

Por medio de una Instagram Live, la primogénita de “La Diva de la Banda” se pronunció al respecto de la escandalosa situación que envuelve a sus hermanos al respecto del tema de la herencia. Sin embargo y para aclarar que no está interesada en el dinero, ella confesó que no forma parte del testamento debido a malentendidos que tuvo con su madre en el pasado.

“Ella no puso ni a su madre, ni a su hermano, ni a Rosie, a nadie en su testamento, no más a sus hijos, y a mí me sacó por un problema que no era cierto, que ya lo explicamos muchas veces y Dios sabe que no es cierto, pero mi mamá me hizo un gran favor en sacarme”, declaró la intérprete de ‘Paloma Blanca’ a sus más de 5 millones de seguidores de Instagram.

Asimismo, explicó que dicha decisión la ayudó a trabajar y a conseguir con esfuerzo su patrimonio: “Se lo agradezco mucho porque eso me ayudó a trabajar, me puso algo adentro de decir ‘yo puedo y yo voy a enseñarle al mundo quién es mi madre y lo que me enseñó’. A mí me hizo un favor”.

Se va contra Rosie y Juan Rivera

La cantante rompió el silencio sobre el escándalo que rodea a la familia Rivera.

En esa misma transmisión, la hija mayor de Jenni Rivera confesó los verdaderos motivos por los qué se ha alejado de la familia Rivera y expuso a Rosie Rivera de esconderle a ella y a sus hermanos un robó por 80 mil dólares que sufrió la empresa Jenni Rivera Fashion. También señaló a Rosie y Juan Rivera de pedir dinero para dejar su puesto.

“Quizá Rosie no es una ratera, quizá Rosie no robó, pero no fue honesta, no le dijo a mis hermanos lo que había pasado y es algo que se le debe decir a ellos porque ellos son los de la herencia”, declaró Chiquis Rivera.

¿Qué pasó con Chiquis Rivera?

"La diva de la banda" desheredó a su primogénita por presunta infidelidad, misma que hasta el día de hoy no ha sido demostrada.

La Verdad Noticias te contó con anterioridad que Chiquis Rivera quedó fuera de la millonaria herencia de Jenni Rivera debido a rumores que aseguraban que ella se había entrometido en la relación de su madre y su pareja, Esteban Loaiza. La hija de la cantante negó dicha información y aseguró que hacer algo así sería “faltarle el respeto a mi mamá, a mi y a Dios”.

