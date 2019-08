Chiquis Rivera “REBOTA” sus curvas bailando al estilo "MAMARRE" ¡Brutal! (VIDEO)

Chiquis Rivera “REBOTA” sus curvas en las calles de Puerto Rico ¡Ardiente! (VIDEO)

Chiquis Rivera es una de las cantantes que más ha llamado la atención por sus exquisitos atributos que ha presumido en varias ocasiones en redes sociales y por ser hija de la cantante Jenni Rivera.

Janney Marín Mendez como es un nombre real, es una cantante, compositora, empresaria y productora estadounidense, que comenzó su carrera artística en el 2014, al publicar su primer sencillo titulado «Paloma Blanca».

Recientemente Chiquis Rivera ha impactado en un video en donde aparece presumiendo sus voluptuosas curvas en las calles de Puerto Rico y al ritmo de la exitosa canción “Rebota”.

Tal parece que la Diva de la banda perdió el pudor al mostrar otro de sus grandes talentos aparte de la música, pues también demostró que sabe moverlo intensamente.

En el video la cantante aparece moviendo las curvas en un ajustado minivestido, de manera tan sensual como solo Chiquis sabe hacerlo y al ritmo de la canción “Rebota” de Guaynaa.

La publicación que acompañó con la simple frase que dice: “PR made me do it...La isla del encanto.” Ha alcanzado más de ochocientos mil reacciones y ha recibido cientos de piropos por lo sensual de su baile.

Algunos de los comentarios que se alcanzan a leer son: "El “twerking” te sale muy bien", "Lorenzo debe estar muy contento con tu forma de moverte", "Sacúdelo más seguido, reina", "Bellísima chama", "Si así como las mueves las bates como saldrán los chocolates", entre muchos más.

RUMORES DE DIVORCIO

Apenas han pasado algunas semanas de la boda de Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, con Lorenzo Méndez, en medio de un tremendo escandalo debido a que la prensa fue sacada a golpes del lugar y a como dice el dicho: “lo que mal empieza, mal termina”.

Boda Chiquis Rivera

Ahora resulta que la pareja fue vista en la corte de El Paso, Texas en Estados Unidos, lo que provocó que surgieran rumores de un supuesto divorcio prematuro, porque además, sus caras no se veían muy contentas, pero no se trata de un divorcio, ya que los dos acudieron a la corte para comparecer y responder por los insultos que la ex de Lorenzo, una tal Claudia Galván, profirió en contra de la Chiquis Rivera.

