Chiquis Rivera: “No he hablado con mi abuelo del video porno”

Recientemente la cantante e influencer Chiquis Rivera sorprendió a todos a través de dos grandes revelaciones sobre su vida privada, una respecto al quiste que la afectaba y otra sobre el supuesto video porno de su abuelo, Don Pedro Rivera.

Recordemos que el padre de la fallecida cantante, Jenni Rivera, se ha visto implicado en uno de los peores escándalos de la farándula, donde supuestamente se filtraron unas imágenes de un video íntimo de él sosteniendo relaciones sexuales con una mujer desconocida.

Este escándalo ha perseguido ya por varias semanas a toda la familia Rivera y al mismo Don Pedro Rivera, quien únicamente ha mencionado que este caso ya se encuentra bajo las manos de sus abogados, puesto que él asegura que el video es falso y utiliza su imagen de una manera ilegal.

Asimismo hace unos días Rosie Rivera, hija de don Pedro, se fue en contra de una reportera que le preguntó sobre el video porno de su padre, un hecho que la hizo explotar de ira, pidiéndole a la reportera que mantuviera su distancia y el respeto hacia su familia.

Ahora fue Chiquis Rivera a quién se le preguntó respecto a este polémico caso de su abuelo, quien se limitó a responder únicamente “No he platicado con él, pero lo veo muy bien”. De esta manera Chiquis evadió la pregunta comentando también acerca del tumo que la afectaba.

“Fui al hospital, al doctor y me dijeron que ya no tenía el quiste, que desapareció. Yo creo que fue cuando fui a Israel, yo creo que eso me ayudó mucho”