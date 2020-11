China Anne McClain se despide de Black Lightning tras cancelación por The CW

China Anne McClain, estrella de Black Lightning, publicó un emotivo video sobre el final de la serie en Instagram.

La gente todavía se pregunta qué va a pasar después de la noticia de ayer sobre la decisión de The CW de cancelar Black Lightning, como reportamos en La Verdad Noticias.

La actriz soltó la bomba durante el videoclip de que iba a dejar el éxito de la temporada 4 de The CW sin importar lo que hubiera sucedido. China Anne McClain aseguró que no hubo rencor entre ella y la cadena ni nada por el estilo, pero se sintió impulsada a buscar otra oportunidad.

China Anne McClain da vida a Jennifer Pierce / Lightning en la serie de The CW

Los fanáticos en las respuestas están ofreciendo su apoyo mientras lidian con la idea de que una fuente principal de representación para la comunidad negra como Black Lightning se quede en el camino.

Los fans han estado publicando al respecto durante muchos de los últimos dos días, y habrá más reflexión a medida que avance el fin de semana. Una cosa ahora es segura, si Black Lightning hubiera continuado, habría tenido que ajustarse de maneras importantes, independientemente de las últimas noticias.

La despedida de China Anne McClain

"Hay algo que quiero decirte, y para aquellos que no lo han escuchado, lo siento. Esta temporada de Black Lightning que estamos filmando ahora será la última temporada del programa. No lo supe hasta ayer. Me enteré con todos los demás. No lo sabía", comenzó la ex- actriz de Disney.

"Pero, lo que sí sabía y he sabido junto con el resto del elenco desde antes de que empezáramos a filmar esta temporada es que me voy del programa. Y estaba dejando el programa. Esta iba a ser mi última temporada, sin importar si continuaba o no. Por diferentes motivos, que si somos honestos, no quiero entrar. Solo quiero que todos confíen en mí".

"No quería decirlo hasta que tuve que hacerlo. Ahora, con esta noticia de última hora, parecía el momento adecuado. Pero sabía que iba a tener que decírtelo en algún momento porque solo acepté hacer una cierta cantidad de episodios. No estoy en toda la temporada. Obviamente, todos lo notarán, dado que he estado en todos los episodios en las últimas tres temporadas. Han pasado muchas cosas durante esta cuarentena, y no estoy hablando del lado de la PC. No estoy hablando de eso. Estas cosas son reales. Y el camino del mundo ahora, es real. ¿Todo esto es una ilusión, esta industria por lo que es, y todo lo que la gente mira y alaba? No es importante".

McClain continúa diciendo que esto no tiene nada que ver con The CW y específicamente elogia a las personas a cargo de la cadena. La actriz explica que claramente disfrutó trabajar allí y el equipo creativo con el que pasó todas esas horas trabajando.

Black Lightning emitirá su temporada final el 2021

Cuando llegaron las noticias, el creador de la serie, Salim Akil le dijo a Variety lo agradecido que estaba todo el equipo por este tipo de apoyo.

"Cuando comenzamos el viaje de Black Lighting, sabía que Jefferson Pierce y su familia de poderosas mujeres negras serían una adición única al género de superhéroes. El amor que Blerds y todos los fanáticos de los cómics de todo el mundo han mostrado por esta serie durante las últimas tres temporadas demostró lo que imaginamos, los negros quieren verse a sí mismos en todas sus complejidades".

Te puede interesar: Black Lightning: The CW anuncia que la serie TERMINARÁ con la cuarta temporada

¿Qué te parece el final de Black Lightning?. ¿Te conmovió el mensaje de China Anne McClain? ¡Háganos saber en los comentarios!.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.