¿Chicharito no olvida a Sarah? esta es la rola de Nodal que le podrían dedicar

Chicharito ha enviado varios mensajes en sus redes sociales acerca de su estado anímico, y es que todos los fans saben que el futbolista mexicano no está pasando un buen momento luego de que Sarah Kohan decidió dejarlo, pero, ahora un amigo de la pareja reveló que el jugador de LA Galaxy no la puede olvidar, y hay una canción de Christian Nodal que ¡le queda como anillo al dedo!, ¿puedes adivinar cuál es?

En La Verdad Noticias te revelamos que la demanda de divorcio contra Hernández llegó en el segundo mes del año pasado, y hasta ahora, todavía siguen en negociaciones, ¿él se resiste al divorcio?

Anteriormente te contamos que Javier está triunfando en Los Ángeles Galaxy; sin embargo, ahora te diremos cuál podría ser la canción del novio de Belinda que mejor le va.

Chicharito nunca ha querido dejar a Sarah Kohan

Javier y Sarah. Foto: noticieros.televisa.com

Recientemente se dio a conocer en una entrevista que el jugador mexicano no esperaba que la modelo lo dejara y mucho menos que lo demandará diciendo que ya no quería seguir con él, y es que, aunque ya tenían problemas y no dormían en la misma cama, el futbolista tal vez no imaginó que Kohan hablara en serio sobre dejarlo, algo que rompió por completo su ego.

El informante dijo a TV Notas que él deseaba volver con la modelo Sarah, esto a pesar de que en las redes sociales siempre demostrara lo contrario, ya que, en abril se le había visto muy juntito a la influencer Caitlyn Chase, quien en este momento es su supuesta conquista, incluso ha demostrado ser cercano a Hanna Ferrer, a quien los fans han señalado con como la “tercera en discordia”; sin embargo, el amigo de la pareja reveló que todo es mentira, pues, dijo:

“Él sube fotos que ella le toma, pero quienes lo conocemos, creemos que sólo las utiliza.”

Y añadió:

“Él en realidad sigue enamorado de Sarah, y si sale con ellas es para darle picones…”

Esto para demostrarle a su ex pareja que está rehaciendo su vida con mujeres “muy bellas”, algo que no le mueve el piso a Kohan, a quien comentó:

“...a Sarah le vale, ya no le importa Javier.”

¿Qué canción de Christian Nodal le va a Javier Hernández?

Ahora que sabes cómo se siente el corazón de Javier, aquí te revelamos que la rola que mejor le va en su situación actual con Kohan es la de ‘Botella Tras Botella’ del novio de Belinda, y es que, en la letra deja claro que no puede olvidar a su gran amor, y hay una que otra frase que le podría llegar al corazón al famoso jugador de LA Galaxy, quien se la pasa publicando el dolor y despecho que siente por su ex, ¿a poco no te dan ganas de dedicarsela?

