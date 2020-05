Chicas Pesadas: ¿Por qué Lindsay Lohan no pudo interpretar a Regina George?/Foto: Metro 95.1

Lindsay Lohan ciertamente tuvo una carrera interesante como actriz de Hollywood. Mean Girls o Chicas Pesadas es sin duda una de sus películas más icónicas. Hasta el día de hoy, muchos fanáticos la recuerdan principalmente por su papel como protagonista de la película, Cady Heron.

Sin embargo, Lohan no siempre iba a interpretar a Cady. Estaba realmente emocionada de interpretar a la villana de la película, Regina George. Sin embargo, factores más allá de su control le impidieron asumir el papel y le permitieron a Rachel McAdams asumir el papel.

¿Por qué Lindsay Lohan quería ser Regina George?

Mark Waters es un director conocido principalmente por películas de secundaria como Freaky Friday y Vampire Academy. Mean Girls podría ser su película más popular. Waters recordó que Lohan estaba emocionado ante la perspectiva de interpretar a Regina.

Waters le dijo a Vulture: "Su energía es una energía muy agresiva, cargada de testosterona, y eso es exactamente lo que sabía que necesitaba para Regina George". Cuando se lo di, ella dijo: "¡Joder, amo a Regina George! Esta es exactamente la parte que quiero interpretar"".

"Así que hicimos una lectura completa e intentamos buscar a alguien para que interpretara el papel de Cady Heron, (la heroína de la película), pero, francamente, no encontramos a nadie nos gustó quién se sintió lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Lindsay", declaró el director.

Según Financial Express, Lohan explicó por qué quería jugar tanto a Regina. Lohan recordó que hizo Chicas Pesadas después de protagonizar Confessions of a Teenage Drama Queen. Ella no pudo interpretar a una chica popular en esa película. Por lo tanto, estaba interesada en interpretar a una chica popular.

Sin embargo, una pequeña película llamada Freaky Friday cambió todo. Una de las películas más famosas de la filmografía de Lohan, Freaky Friday protagonizó a Lohan como una agradable estudiante de secundaria.

Después de que Freaky Friday tuvo un éxito sorprendente, el jefe de Paramount le exigió a Lohan que interpretara a la heroína de la película en lugar de a su villana.

Waters recordó: “Sherry Lansing, que se dirigía a Paramount en ese momento, nos dijo: 'Tenemos que hacer que Lindsay sea la protagonista... Simplemente no va a funcionar que ella interprete a la villana, porque ahora tiene una audiencia que no aceptará ese papel.'"

Waters le dio la noticia a Lohan y recuerda que encontró un lado positivo en la situación. "Lindsay dijo a regañadientes:" Está bien, creo que voy a jugar el papel principal. Al menos tengo más líneas". En cambio, la parte mala fue para Rachel McAdams y el resto es historia.

El legado de Chicas Pesadas

Los instintos comerciales de Lansing parecen haberla guiado en la dirección correcta. Box Office Mojo informa que Mean Girls ganó $ 130 millones con un modesto presupuesto de $17 millones. ¿La película hubiera funcionado también si Lohan hubiera interpretado a Regina en lugar de Cady? Los fanáticos solo pueden especular.

A pesar de sus deseos, Lohan no pudo interpretar a Regina. La película funcionó bien de todos modos. Lo más importante, Mean Girls sigue siendo un clásico de culto muy querido.