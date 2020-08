Chicago West es la "mini yo" de Kim Kardashian ¿Son idénticas?/Foto: The Blast

¡La hija de Kim Kardashian, Chicago West, de 2 años, es realmente adorable! La orgullosa madre de cuatro hijos, de 39 años, reveló que a su dulce “mini-yo” le gusta "vestirse como una princesa todos los días", ¡incluso cuando está en casa!

“A mi bebé Chi Chi le gusta vestirse como una princesa todos los días”, escribió la estrella de Keeping Up with the Kardashians en su publicación de Instagram del 12 de agosto. La publicación mostró al dúo de madre e hija sentadas en un sofá blanco, mientras Chi se sentaba en el regazo de Kim con un traje de princesa azul brillante.

Se complementó con un brazalete de diamantes de plata y se apartó el cabello de la cara mientras comía lo que parecía ser pan de pita. Mientras tanto, Kim vestía pantalones de cuero negro y una blusa estilo corsé azul y verde.

Después de ser humillada en redes sociales por su esposo Kanye West, Kim ha regresado Instagram compartiendo algunos momentos con sus pequeños hijos/Foto: Hola!

Llevaba su cabello de color marrón oscuro en una coleta alta, con dos hebras enmarcando su rostro. Un par de días antes, Chicago fue vista con sus hermanos North de 7, Saint de 4 y Psalm de 1, cuando llegaban al aeropuerto de Miami con Kim y Kanye West de 42.

La familia fue vista saliendo de un avión el 9 de agosto. después de que la familia de seis pasó un tiempo en la República Dominicana. La fundadora de KKW Beauty alzó a la pequeña Chicago en sus brazos mientras sus otros hijos la seguían.

Kim Kardashian comparte más fotos familiares

La magnate del maquillaje también compartió una foto feliz de sus hijos con su bisabuela MJ para su fiesta sorpresa de cumpleaños número 86 el 31 de julio. “Feliz cumpleaños número 86 para mi abuela Mary Jo”, comenzó Kim antes de hacer algunas revelaciones sorprendentes.

“La semana pasada celebramos a mi dulce abuela y no ha salido de su casa desde enero. Primero estuvo enferma y luego encerrada por Covid. Así que hicimos pruebas a sus mejores amigas y las condujimos desde San Diego para celebrar MJ". La estrella de reality shows se acurrucó con sus hijos, junto a su madre Kris Jenner, de 64 años, y MJ, ¡que se veía absolutamente impresionante!

Son miles los fans que aseguran que Chicago es la hija que más se va a parecer físicamente a Kim, ya que el resto de sus hijos heredaron un enorme parecido de su papá Kanye West. Pero, ¿Tú qué opinas?, ¿Crees que Chicago será la doble de Kim Kardhasian cuando crezca?