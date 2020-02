Chica presume su COSPLAY de Raphtalia del anime “Tate no Yuusha no Nariagari”

Tate no Yuusha no Nariagari conocido como “El ascenso del Héroe del Escudo”, es una popular serie anime basada en las novelas ligeras de Aneko Yusagi, siendo una historia que tuvo buen rating en la televisión y causó que muchos fanáticos hagan cosplay de sus personajes favoritos.

El sitio oficial de streaming Crunchyroll realizó los Anime Awards donde se premió lo mejor del mundo del anime, siendo un premio que se llevó Tate no Yuusha no Nariagari en varias categorías donde los fanáticos de la serie pudieron votar por su personaje femenino favorito, eligiendo a Raphtalia.

El adorable cosplay de Raphtalia por Ely

La talentosa influencer Ely presumió su cosplay de Raphtalia en su cuenta de Instagram donde tiene más de 736 mil seguidores, siendo una de las cosplayers más famosas de la comunidad anime por su gran variedad de personajes y su reciente versión de la heroína de “Tate no Yuusha no Nariagari” a sido la sensación de las redes sociales.

Ely muestra un particular interés por los personajes de anime al estilo furro “con características animales”, siendo el caso de Raphtalia al ser parte de una especie de humanos en el mundo de “Tate no Yuusha no Nariagari”, pues el cosplay incluye las características orejas y cola de la heroína.

“El ascenso del Héroe del Escudo” nos cuenta la historia sobre Naofumi Iwatani, quien llegó a un mundo paralelo donde fue invocado junto con otras personas para convertirse en los salvadores. Cada uno de los héroes apareció con su propio set de equipo legendario al ser invocado, y a Naofumi le tocó el escudo.

