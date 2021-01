Chica luce un revelador cosplay de Cells At Work: Code Black

Tras el exitoso debut de la primera temporada de la serie en 2018, la franquicia Cells at Work está de regreso con una ola de anime "Invierno 2021". No solo una segunda temporada de la serie original, sino el debut de un nuevo anime spin-off titulado Cells at Work: Code Black

Los creadores Shigemitsu Harada e Issei Hatsuyoshi han estado ocupados con sus series de anime y manga que se transmiten simultáneamente. Code Black es una versión mucho más oscura de la serie original de Akane Shimizu, ya que presenta un cuerpo mucho más antiguo y mucho más dañado de lo que se vio en esa primera serie.

Junto con el nuevo cuerpo, viene un nuevo grupo de personajes que brindan un aspecto diferente para cada una de las células que los fanáticos conocieron la primera vez. Esto incluye la nueva versión favorita de los fanáticos de White Blood Cell.

La artista de cosplay @Takomayuyi se ha vuelto viral con los fanáticos en Twitter por darle vida y su atención al detalle es simplemente asombroso. Sus fanáticos demostraron todo su apoyo con más de 43 mil reacciones en redes sociales y puedes ver las imágenes arriba.

Más sobre Cells At Work

Aunque los diseños de los personajes celulares son marcadamente diferentes a los de la serie original, y el tono es mucho más intenso en general, juegan los mismos roles. Entonces, si ya has experimentado la primera temporada de la serie original, ¡podrás sumergirte en el spin-off más intenso sin demasiados problemas!

Foto: Kodansha

La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver la serie de anime original y el spin-off Cells At Work: Code Black en Funimation; quienes describen la historia de la siguiente manera: "¡Un glóbulo rojo novato ha estado moviéndose, haciendo frenéticamente entregas de oxígeno por todo el cuerpo! ¡Pero su lugar de trabajo está a punto de convertirse en Código Negro por tanto beber, fumar, sufrir de estrés y falta de sueño!”

