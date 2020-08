Chi Chi DeVayne la estrella de RuPaul's Drag Race ha muerto a la edad de 34 años

Después de semanas en el hospital, Chi Chi DeVayne, murió a la edad de 34 años. La ex alumna Trinity K. Bonet anunció la noticia en Instagram hoy.

Chi Chi DeVayne, quien compitió en la temporada 8 de RuPaul's Drag Race, había estado en el hospital recibiendo tratamiento por neumonía desde hace semanas. En una publicación reciente de Instagram Story, mientras estaba conectada a un tubo de respiración, pidió a los fanáticos que oraran.

En julio, antes de su estadía por neumonía, la mujer de 34 años había sido hospitalizada por una posible insuficiencia renal. Chi Chi DeVayne fue diagnosticada con esclerodermia, una afección que ataca varios órganos internos en 2018.

Los fanáticos y otros alumnos de RuPaul's Drag Race habían estado recaudando dinero y distribuyendo las cuentas CashApp y Venmo de la artista para ayudar a financiar su atención después de la estadía en el hospital de julio.

Chi Chi DeVayne triunfa en RuPaul's Drag Race

Chi Chi DeVayne impresionó al público de RuPaul's Drag Race principalmente como un asesino de sincronización de labios, superando notablemente a Thorgy Thor en "And I'm Telling You I'm Not Going" de Jennifer Holiday.

Su actuación se ha convertido en una de las mejores en la historia de Drag Race y Chi Chi DeVayne llegó al Top 4 de esa temporada. Más tarde regresó para RuPaul's Drag Race: All Stars temporada 3.

Además de ser una estrella,Chi Chi DeVayne era conocida como un alma gentil y amorosa para todos los que la conocían.

