¿Chespirito vuelve al aire? Esto dice Florinda Meza sobre el pleito con Televisa

Florinda Meza, conocida por su papel de “Doña Florinda” en ‘El Chavo del 8’, ha causado revuelo en las redes sociales al conceder una entrevista donde habla acerca del pleito que tiene Grupo Chespirito y Televisa, mismo que provocó que los programas del fallecido comediante salieran del aire en todo el mundo.

La actriz y comediante mexicana fue invitada al programa ‘De Primera Mano’ de Imagen Televisión para responder las dudas de todos los fanáticos de los programas de Chespirito, quienes hasta la fecha se cuestionan si estos podrán regresar al aire algún día o si Televisa decidió quitarlos por completo.

Grupo Chespirito y Televisa no han podido llegar a un acuerdo económico.

Florinda Meza comenzó su intervención hablando sobre las enseñanzas que le ha dejado la pandemia del coronavirus que azota al mundo entero desde hace varios meses y posteriormente hizo mención del conflicto de Grupo Chespirito con Televisa, ahí reveló que a ella nunca la han considerado para la toma de decisiones.

“No sé que pasó, de pronto veo en las noticias o me entero por las noticias que resulta que no hubo acuerdo entre las partes y Televisa. Y pues yo soy parte de las partes, pero nadie me dio parte de que tenía que participar en las partes. Soy parte de las partes pero estoy fuera de eso por alguna extraña razón”, mencionó la comediante de 71 años de edad.

Florida Meza duda que Chespirito regrese al aire

Los programas de Chespirito salieron del aire por un conflicto con Televisa.

La viuda de Roberto Gómez Bolaños sorprendió a todo mundo al confesar que ve difícil que entre Grupo Chespirito y Televisa logren llegar a un acuerdo, también señaló que no se debe satanizar a la televisora de San Ángel por dicha decisión, pues puede que haya una estrategia de por medio.

“Hay cosas que ya no tienen vuelta atrás, supongo que esto no tiene vuelta atrás, no lo sé. Yo sé que debe haber un plan o estrategia, tampoco podemos satanizar a Televisa porque yo por lo menos no sé que estrategia hay detrás, a mi nadie me ha informado de nada”, declaró Florinda Meza.

La actriz que dio vida a “Doña Florinda” durante varios años señaló que se siente triste por el hecho de que los programas de Chespirito ya no se transmitan en todo el mundo y que ya no sabe que respuesta darle a la gente sobre el destino de estos emblemáticos programas de comedia que hasta la fecha siguen gozando de gran éxito.

“Difícilmente creo que haya marcha atrás y me entristece… No sé que hacer, no sé que contestarle a la gente. Tal vez Televisa también está pasando por muchos aprietos”, finalizó la comediante.

Fotografías: Instagram