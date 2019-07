Chespirito: Carlos Villagrán "Kiko" reveló VERDADERO motivo de su pelea (VIDEO).

Es por todos sabido que la relación de amistad y laboral entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños se rompió durante la emisión del programa “El Chavo del 8”, fueron varias las especulaciones en torno al tema; pero de manera reciente “Kiko” dio a conocer los motivos verdaderos de la pelea con Chespirito.

El actor Carlos Villagrán de 75 años de edad quien dio vida a “Kiko” y a otros tantos personajes creados por Chespirito, viajó de Texas hacia Argentina tras ser dado de alta de una operación ambulatoria de ganglios. Y en el país sudamericano el comediante asistió al programa “La Peña de Morfi” y ahí reveló los motivos de su pelea con el actor y productor del programa.

“El programa tenía un popularidad total y absoluta. Hacíamos giras e íbamos a muchos países con sus conferencias de prensa, todo lleno de micrófonos y grabadores. Pero el 70 por ciento de las preguntas eran para “Kiko” porque estaba de moda. Entonces se empezó a despertar un poquito la ira, el egoísmo, el celo profesional y artístico. Poco a poco fue trepando más “Kiko” en popularidad que el Chavo y me sacaron del programa”, relató Carlos Villagrán.

Televisa quería sepultar mi carrera: Carlos Villagrán

En la entrevista que le fue realizada a Carlos Villagrán, reveló que Ramón Valdez “Don Ramón” se unió tras las diferencias con Chespirito y salió del programa “El Chavo del 8”.

“Don Ramón’ apoyó a Carlos Villagrán en la primera temporada de “Federrico” también conocido como ¡Ah Que Kiko! una comedia producida y transmitida por Radio Caracas Televisión de Venezuela en 1982”.

A pesar de haber dejado el programa que lo llevó a la fama, Carlos Villagrán reveló que tras iniciar el proyecto en Venezuela no fue lo mismo pues Emilio Azcárraga Milmo evitó que pudiera continuar con dicha emisión, poniendo peros legales para no utilizar al personaje de “Kiko”; argumentando que era creado por Chespirito y no por él.

“Lo que quería hacer era sepultarme artísticamente, ponerme el pie encima. Así que le dije que no. Cuando salí a la calle me di cuenta: me había quedado sin trabajo”.

