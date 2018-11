Chespirito: A cuatro años de su muerte recordamos al genio (VIDEO)

Hoy conmemoramos el cuarto aniversario luctuoso de nuestro querido Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, el gran artista de la comedia blanca mexicana.

Roberto Gómez Bolaños, nació en Ciudad de México el 21 de febrero de 1929 y murió el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, Quintana Roo.

QUIZÁ TE INTERESE: Juan Gabriel: Periodista presenta pruebas de que el cantante ¡ESTA VIVO!

1.- Roberto Gómez Bolaños estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero nunca terminó sus estudios.

2.- El gran genio de ‘El Chavo del Ocho’ y ‘El Chapulín Colorado’, inició su carrera como guionista en 1950.

3.- La primera aparición del ‘Chapulín Colorado’ en televisión, fue en 1970 y se presentó como un segmento del programa 'Los Súper Genios de la Mesa Cuadrada'.

4.- El nacimiento de su apodo: Chespirito, se lo debe al diminutivo de William Shakespeare. Nombrado así por el director de cine Agustín P. Delgado, quien galardonaba el indiscutible talento de Bolaños.

5.- Inolvidable con esa cara traviesa, ‘El Chavo del 8’ inició transmisiones el 20 de junio de 1871 por un canal de Televisa.

6.- La canción del inició de cabezote de ‘El Chavo’ es una pieza del sintetizador de Jean Jacques Perrey, ‘El elefante que nunca olvida’ adaptación de la Marcha Turca de Beethoven.

7.- El humorista tenía una obsesión por la ‘Ch’. Su apodo empezaba con esta letras, al igual que todos sus personajes: Chapulín, Chavo del 8, Chómpiras, Dr. Chapatín, El Chanfle, Chaparrón Bonaparte y Vicente Chambón.

8.- Horacio Gómez Bolaños, hermano del humorista, era el encargado de mercadeo de las producciones; sin embargo, también participó en algunos de los capítulos con el personaje de ‘Godinez’ uno de los compañeros de clase de la Chilindrina, Kiko y el Chavo en la clase del profesor Jirafales.

9.- El primer matrimonio de Chespirito fue con Graciela Fernández, la madre de sus seis hijos.

10.- Durante su paso por Colombia, más específicamente por la Feria del Libro de Bogotá, Roberto afirmó que la pintura ‘Guernica’ de Pablo Picasso era una caricatura.

"Quien me convenza de que el cuadro no es una caricatura, va a tener que hacer un gran esfuerzo, porque al verla detalladamente no me parece otra cosa”.