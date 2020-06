Cheryl, ex de Liam Payne confiesa lo trágica que fue su separación/Foto: Daily Mirror

Cheryl y su ex pareja Liam Payne son padres devotos de su hijo pequeño, Bear. La pandemia de coronavirus ha mantenido a la ex estrella de One Direction separado de su pequeño hijo desde marzo.

Y mamá, Cheryl, ahora está tan decidida que la pareja se reunirá que se dice que está considerando pedirle a Liam que se mude a su lujosa casa en Buckinghamshire. Liam ha estado escondido en su apartamento en Londres durante el encierro y ha sido sincero sobre sus llamadas emocionales con Bear.

Incluso tuvo que perderse el tercer cumpleaños de su hijo en medio de temores de que podría haber estado expuesto a Covid-19 durante su agitada agenda de giras.

Liam dijo: "Fue una decisión muy difícil no ir por su cumpleaños y lo discutí con Cheryl y pensamos que era la mejor opción. Fue horrible, perderlo no fue genial, obtuve muchas fotos y videos y FaceTime, pero eso es lo más difícil”.

"Ha sido lo más difícil para todos nosotros. Pero creo que la tecnología que nos estaba separando bastante ahora nos está acercando más en este momento, más que nunca", comentó el cantante. Ahora, Cheryl, ex cantante de Girls Aloud de 36 años, está pensando en el futuro y en cómo Liam puede pasar más tiempo con su hijo.

Una fuente le dijo a Heat: "Lockdown realmente ha hecho que Cheryl piense en su futuro y en lo que va a pasar con Liam".

Liam no ha podido ver a Bear y ha sido muy duro para todos ellos. Ella y Liam todavía se llevan muy bien y Cheryl le ha sugerido que se mude con ellos por un tiempo cuando todo termine.

"Ella tiene una casa tan grande, por lo que hay mucho espacio y piensa que sería genial para Bear tenerlos a los dos cerca". Pero mientras tanto Cheryl como Liam están decididos a hacer lo mejor para su hijo, la ex pareja de poder llamó a su romance justo después del primer cumpleaños de Bear.

Los cantantes se conocieron por primera vez cuando Liam audicionó para el Factor X y ganó un lugar en la banda One Direction. Sin embargo, el romance con Cheryl no siguió hasta cinco años después, en 2015, cuando se reunieron en el programa donde se conocieron.

Se decía que el matrimonio de Cheryl con Jean-Bernard Fernández-Versini se estaba desmoronando y la relación de dos años de Liam con Sophia Smith acababa de terminar. Los fanáticos vieron el prolongado abrazo que compartieron la pareja y surgieron imágenes de ellos festejando juntos.

En febrero del año siguiente, el rumor se había agotado, especulando que Cheryl y Liam ahora eran un elemento, especialmente después de algunas publicaciones descaradas de Instagram del cantante de Little Things.

La pareja finalmente confirmó que estaban juntos en marzo de 2016 y se mudaron juntos en febrero del año siguiente, un mes antes de dar la bienvenida al pequeño.

Pero solo tres meses después del primer cumpleaños de su hijo, Liam y Cheryl habían pedido tiempo para su relación, dejando a los fanáticos desconsolados.

¿Por qué se separaron Cheryl y Liam Payne?

Cheryl publicó una declaración emocional que confirma las tristes noticias en Twitter en julio de 2018. Ella dijo: "Estamos tristes de anunciar que vamos por caminos separados. Ha sido una decisión difícil de tomar. Todavía nos queremos mucho como familia. Bear es nuestro mundo y le pedimos que respete su privacidad mientras navegamos juntos por este camino".

Sin embargo, unos meses después, Cheryl explicó la verdadera razón por la que cree que su relación se rompió después del nacimiento de Bear. La cantante de Fight For This Love dijo que Liam había soñado con ser padre desde que solo tenía 16 años y que podría haber estado luchando para aceptar el fuerte vínculo que formó con su hijo.

En una entrevista con la revista Style de The Sunday Times , Cheryl dijo: "Entonces [Liam] quería establecerse y tener una familia y no hacer lo que hace en solitario. Luego lo alentamos a eso y luego no funcionó".

El ex One Direction y la intérprete de "Call My Name" tienen una diferencia de edades de diez años, él tiene 26 y ella 36/Foto: E! Online

La estrella de Girls Aloud si Liam se dio cuenta de que establecerse con una familia era algo que no quería después de todo. “Tendrás que preguntarle eso", respondió ella crípticamente.

Cheryl también creía que Liam estaba luchando por hacer malabares con su vida como estrella del pop internacional y padre.

Ella explicó: "Tienes que cambiar tu cabeza hacia la estrella del pop y luego volver a cambiarla por papá".

En octubre del año pasado, Liam, quien desde entonces ha tenido una relación con Maya, habló sobre cómo las presiones de la fama tuvieron un impacto perjudicial en su romance con Cheryl.

Bear Grey Payne, hijo de Liam y la cantante británica actualmente tiene dos años, aunque los artistas han preferido mantener su rostro en privacidad/Foto: Daily Mirror

En una entrevista en el podcast Table Manners de Jessie Ware, explicó: "Esa es una gran presión sobre con quien sea que esté, y quiero decir que Cheryl ha tenido esa presión de por vida. Entonces, para ella, si salieras a algún lado, te tomaría mucho tiempo salir por la puerta porque estás muy preocupado por cómo se verá ese disparo".

"Mientras que ahora estoy como “f ** k it”, solo sal y diviértete". Después de su ruptura con Liam, Cheryl le ha dado la espalda a las citas y concentra toda su energía en criar a su pequeño hijo, a quien ella describe como el "hombre de mis sueños".