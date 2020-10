Cheryl Burke sufre TRÁGICO accidente durante el ensayo de Dancing With the Stars

Cheryl Burke está lista para temblar y temblar después de sufrir un accidente en los ensayos del episodio del lunes por la noche de Dancing With the Stars.

En un clip del episodio de esta noche compartido por People, se revela que Cheryl y su compañero de celebridades A.J. McLean tuvo un gran susto cuando la profesional se golpeó la cabeza contra la pista de baile en medio de los ensayos durante el ensayo del domingo por la noche.

En el adelanto, el cantante de Backstreet Boys le dice a las cámaras: "Cheryl y yo estábamos practicando durante el ensayo en el escenario y no salió bien ... Sucedió tan rápido, solo escuché que su cabeza golpeaba el suelo".

Los paramédicos atendieron a la bailarina, y ABC advirtió en ese momento que Cheryl Burke no podría actuar durante el episodio con temática de villanos.

Cheryl abordó la caída en Twitter, insinuando que se ha recuperado a tiempo para actuar. "Ayer sufrí una fuerte caída mientras ensayaba para #VillainsNight. Es una de esas cosas que pueden suceder en una fracción de segundo".

"Afortunadamente, tengo el mejor compañero que pude pedir que estaba allí para levantarme del suelo. ¡¡Mantener los dedos cruzados solo para los contratiempos planeados durante el programa de esta noche!!" escribió.

Cheryl ha experimentado una buena cantidad de contratiempos desde que se unió a la serie ABC. La semana pasada, la bailarina le dijo a la audiencia de The Kelly Clarkson Show que ella "no asumiría toda la responsabilidad" por algunas de las lesiones de sus compañeros anteriores, pero admitió que desempeñó un papel.

"Ray Lewis fue mi compañero la temporada pasada. El primer jugador de fútbol americano que se lesionó, fue mi culpa", recordó. "Luego tuvimos a Tom Delay. Bailé con, le fracturé ambos pies.

Cristián de la Fuente “Le rompí el brazo en vivo en la televisión cuando hicimos la samba y al final tuvimos este chapuzón y siento que mi cabeza se derrumba. en la pista de baile. Y Tom Bergeron en ese momento tuvo que pasar al comercial porque se rompió el brazo".

Con solo 10 concursantes restantes en la carrera por el trofeo Mirror Ball, Cheryl y A.J. no puedo permitirme otro percance.

No está claro si A.J. es la estrella a batir ya que los puntajes de esta temporada están realmente por todos lados, pero la semana pasada empató con otros tres concursantes de Dancing With the Stars por el primer lugar.