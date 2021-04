Cher se disculpa por sus comentarios al caso de George Floyd

Cher se disculpó con aquellos a quienes ofendió con un controvertido comentario sobre la muerte de George Floyd.

El viernes (2 de abril), en medio del juicio del ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin, acusado de matar a Floyd, la cantante y actriz de 74 años tuiteó sobre cómo cree que podría haber ayudado a salvar a Floyd.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que realizó el "polémico" comentario.

“Estaba hablando con mamá y ella dijo 'Vi el juicio del policía que mató a George Floyd y lloré. Dije 'Mamá, sé que esto va a sonar una LOCURA, pero ... Seguí pensando ... Quizás si hubiera estado allí ... Podría haber ayudado', escribió Cher en el tweet ahora eliminado .

Muchos seguidores se mostraron en desacuerdo con el comentario, acusando a Cher de tener un "complejo de salvador blanco" y haciendo el tema de la muerte de Floyd sobre ella. El nombre de Cher se convirtió en trending topic el sábado por la mañana en Twitter.

Cher fue tachada de hablar desde "privilegios blancos"

Los comentarios que recibió Cher

“Um… Cher, creo que eres genial y todo eso, pero no es así. El asesinato de George Floyd no se trata de ti. No lo hagas por ti. Y no insultes inadvertidamente a los testigos traumatizados que ESTUVIERON allí e hicieron todo lo posible para salvar su vida ”, tuiteó una persona .

Otro escribió que si el bombero EMS que intentó intervenir no tuvo éxito, seguro que no tenía ninguna posibilidad la cantante por lo que la tacharon de creer que tiene algún poder mágico, pues la policía no permitiría que nadie interfiriera en sus negocios.

Algunos también salieron en defensa del artista pues Cher ayuda constantemente a todas las comunidades. Más que la mayoría "Entonces, si una amable anciana quiere desear estar allí para ayudar. No veo el m*ldito daño. Cálmate ”, tuiteó alguien .

Tras la reacción violenta, Cher publicó un par de tweets disculpándose por sus comentarios.

“Luché con este Twt, porque pensé que algunas personas no entenderían, o creían que un animador podría tener emociones sinceras sobre un ser humano, sufriendo y muriendo, incluso si solo se muestra en la televisión. No sabes lo que he hecho, quién soy ni en qué creo. PUEDO, TENGO, Y LO HARÉ ... AYUDARÉ ”, escribió Cher el sábado.

Añadió en un segundo tweet : “Acabo de hablar por teléfono con mi amiga Karen. Le conté lo que sucedió y se dio cuenta de que puede enojar a las personas y lastimarlas si no sabe todo lo que "NO es apropiado" decir. Sé que las personas se disculpan cuando están en un aprieto, PERO PARA DIOS, LO SIENTO DE VERDAD si molesto a alguien en la comunidad Blk. Conozco mi corazón"

En mayo de 2020, apareció un video de la muerte del hombre negro desarmado, que revela a Chauvin arrodillado sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos.

El ex oficial de policía está siendo juzgado actualmente por cargos de asesinato por la muerte de Floyd. Él se ha declarado no culpable.

¿Crees que Cher estuvo mal por sus comentarios?, ¿Crees que la cantante de "Believe" podría haber hecho algo?, dinos tu opinión en los comentarios.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.