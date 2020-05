Cher estrena versión en español de Chiquitita para combatir el coronavirus

Cher se ha convertido en tendencia de las redes sociales luego de que estrenará la versión en español de “Chiquitita”, popular tema del grupo ABBA y que fue lanzado por la cantante estadounidense con la intención de recaudar fondos que ayude al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en su lucha contra el coronavirus.

En días pasados te dimos a conocer que Cher lanzaría una nueva versión del tema “Chiquitita” para ayudar a todos aquellos que hacen frente a la pandemia del coronavirus y que también se destinaría parte del dinero recaudado para salvaguardar a los niños ante cualquier emergencia sanitaria que ocurra en el mundo más adelante.

La nueva versión del emblemático tema del grupo ABBA interpretada con la voz de la cantante de 73 años de edad ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música como Spotify y Apple Music mientras que el vídeo oficial se estrenó primero en el concierto Unicef Won't Stop y posteriormente en su canal de Youtube.

Fanáticos de Cher no han podido ocultar su emoción al ver que su ídola ha cantado en español por primera vez en toda su carrera musical y a través de las redes sociales se ha reconocido el trabajo que la Diosa del Pop, como también se le conoce a la cantante, ha realizado en esta versión y que sin duda será un éxito total entre la comunidad de habla hispana.

Aunque el de hoy Cher y el lanzamiento del tema en español de “Chiquitita” se han posicionado en las tendencias de Internet, debes de saber que no es la primera vez que la interpreta en una versión de estudio pues en el 2018 estrenó “Dancing Queen”, álbum que rindió tributo a los grandes éxitos musicales de ABBA.

El tema “Chiquitita” ha sido utilizada en varias ocasiones para recaudar fondos para obras benéficas e incluso se sabe que la agrupación que originalmente interpreta la canción decidió donar la mitad de las ganancias que generó su hit durante el concierto Music for Unicef Concert en 1979 mientras que en el 2014 sorprendió al entregar el 100% de lo que recaudó en ese año.

