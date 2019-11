Cher: Nuevas fechas para Here We Go Again

Cher añade 26 fechas para su gira mundial en 2020

En octubre del año pasado Cher anunció el lanzamiento de su nuevo material discográfico titulado Dancing Queen en el que rinde homenaje a la música de Abba.

La cantante estadounidense Cher declaró en entrevistas previas al lanzamiento del álbum en 2018 que grabar las canciones del grupo Abba fueron más difíciles de grabar de lo que pensaba.

“Here We Go Again” es la séptima gira de conciertos que la cantante ofrece a sus fans, en el que promociona su vigésimo sexto álbum del que se mencionó anteriormente, este tour es a nivel mundial, tenía una duración prevista a partir del 21 de septiembre 2018 hasta el 19 de diciembre de este año, sin embargo, recientemente dio a conocer una excelente noticia para todos sus seguidores; se añadirán 26 fechas más durante el año 2020.

Las nuevas fechas están programadas a partir del 6 de marzo, iniciando en El Paso, Texas, recorriendo América del Norte hasta el 6 de mayo del mismo año, por lo que serán 26 presentaciones durante 2 meses.

Esta es su primera gira mundial de la cantante después de Living Proof: The Farewell Tour (2002-2005) en la que se hizo promoción de su disco número 25 como el último de su carrera.

Here We Go Again ¡ha sido un éxito!

Durante esta gira, Cher ha recibido buenos comentarios por parte de los críticos, tanto a los elementos del espectáculo como de los cambios de vestuario, sin tomar en cuenta la interpretación de las canciones que han logrado que muchos se pongan de pie.

El espectáculo que ha generado más público se llevó a cabo en Estocolmo, recibiendo a más de 27,000 asistentes al concierto de la cantante Cher.

Te podría interesar: Cher rinde homenaje a la música de Abba en su nuevo álbum.

Dentro de la gira, Cher se tomó tiempo para organizarse y no dejar ninguno de sus compromisos, por lo que la veremos en la final de Dancing With The Stars el próximo 25 de noviembre.