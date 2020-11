Chenoa ¡Guapísima! modela pantalones que compró hace 30 años

Una de las artistas más importantes en España, y que también ha tenido una importante repercusión en latinoamérica es Chenoa, la ex novia de David Bisbal, quienes se conocieron en la primera generación de Operación Triunfo en el mencionado país.

La cantante de “Absurda cenicienta” confesó que ha bajado de peso, y más durante la pandemia, y lo enseñó probándose nuevamente unos pantalones que no se ponía hace años, los cuales después de mucho esfuerzo ahora ya le entraron.

La artista que cuenta con casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, puso una adivinanza a sus fans, ya que esos pantalones no solo son importantes por que le quedan nuevamente sino que los utilizó en un momento muy importante para su carrera artística.

“¿Alguien adivina cuántos años hace que me puse estos vaqueros? Puntualizó que nunca me los había vuelto a poner porque, bueno vale, no me entraban”, publicó.