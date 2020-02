Chen de EXO pide disculpas a sus fans por haberse casado y tener un hijo

Chen es un integrante de EXO, popular boy band surcoreana de K-Pop que cobró gran popularidad dentro de la industria de la música gracias al impacto que han tenido sus canciones en las listas de popularidad desde el 2011, año en que S.M Entertainment creó la agrupación.

En los últimos días esta reconocida agrupación coreana se ha visto envuelta en un gran escándalo debido a que el integrante Chen ha causado la molestia del EXO-L coreano por anunciar en sus redes sociales que se había casado con su novia y que juntos habían tenido a su primer hijo.

Chen de EXO pide disculpas a sus fans por haberse casado y tener un hijo.

Dicha información provocó que el EXO-L, como se le conoce a sus seguidores, se enojara con el cantante y pidieran a S.M Entertainment que lo sacaran de la agrupación pero eso no fue suficiente pues se sabe que las fans coreanos llenaron sus redes sociales de amenazas e insultos.

Por esta razón Chen decidió compartir una emotiva carta donde le pide disculpa a sus fans por hacer público el anuncio de su boda y del nacimiento de su hijo. Dicho acto ha provocado que el fandom de otros países recriminen las acciones que las seguidoras coreanas han tomado en contra del idol.

"Hola. Aquí Chen".

"Después de pensar muchísimo si tenía que expresar mis sentimientos, por fin voy a escribirle a EXO-L".

"Estoy preocupado porque tal vez pude herirte por la mala forma de comunicarme, pero primero quisiera disculparme con cualquiera que haya esperado hasta este momento. También quiero disculparme con EXO-L, que seguramente estuvo muy sorprendido y decepcionado por las inesperadas noticias".

"Cuando escribí esa carta fue también mi primera vez experimentando algo así, preocupado por lo que debería decirle a EXO-L que siempre ha estado junto a mí. De cualquier manera, escribí una carta porque pensé que necesitaba decírselo primero… mi intención nunca fue expresarme mal, ni decepcionar o herir a nadie, y verte pasar por todo eso hizo que me doliera el corazón".

"No sé si me haya expresado bien, pero estoy muy agradecido por todo el amor que me han dado y estoy consciente de que soy lo que soy gracias al amor que me dan".

"Quiero disculparme nuevamente por expresar mi arrepentimiento hasta ahora. También quiero demostrarles que me seguiré esforzando. Gracias."

Fotografías: Pinterest

