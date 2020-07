Chef JoseRa de masterchef ¿pone en riesgo a sus clientes?

La pandemia por Coronavirus sigue afectando a México, y mientras algunos famosos se quedan en casa, han dejado de hacer eventos masivos, e incluso han dado conciertos vía electrónica, el rockstar del chocolate en México, es decir el Chef JoseRa Castillo, de Masterchef hizo que sus fans se reunieron.

Y es que de acuerdo con lo que enseñó en su cuenta de Instagram, realizó entregas personales de pasteles en su negocio, lo que hizo que decenas de fans se dieran cita en el lugar haciendo una larga fila, y poniendo en peligro su vida al reunirse con mucha gente.

Aunque el chef tomó las medidas necesarias como marcar espacios determinados para que la gente tenga sana distancia, y todos usaban cubrebocas, la cantidad de gente era demasiada, y seguía siendo riesgoso para la sociedad que llegó para que el chocolatero pueda entregarles su pastel.

Mira el video del Chef JoseRa

Y es que este famoso repostero alcanzó más popularidad después de ser invitado en el reality de Netflix “Nail'd It”, y luego fuera llamado a ser jurado de la temporada 2019 de Masterchef: La Revancha, en donde fue uno de los jueces más polémicos.

De hecho, José Ramón Castillo (nombre completo del chef), tuvo algunas discusiones con el Chef Benito, y se rumoró que entre los dos habían desacuerdos muy marcados.

Hasta el momento no se sabe si el Chef JoseRa seguirá siendo parte de Masterchef, pues no se tienen noticias de la temporada 2020, no se sabe si habrá alguna o si se verá pausada debido a la pandemia.

Por lo pronto José Ramón Castillo disfruta de su vida familiar mientras la pandemia continúa, y cada tanto sube videos a su cuenta de Youtube, en donde comparte recetas para endulzarles el corazón a los mexicanos.