Chef Herrera confirma que no estará en "MasterChef Jr" ¿Por qué?

Chef Herrera no estará en "MasterChef Jr"

Tremenda sorpresa se llevó el Chef Herrera al enterarse que TV Azteca no lo requiere para la nueva temporada de MasterChef Junior, pues él mismo indicó que se enteró gracias a los medios de comunicación.

El famoso chef dijo a través de sus redes sociales, que la producción no se tomó el tiempo siquiera de avisarle sobre sus planes, acción que le tomó por sorpresa.

El programa incluso ya ha confirmado a Tatiana como conductora de la emisión, faltando asegurar a los chefs que fungirán como jueces en esta nueva temporada.

El Chef Herrera confirmó via redes sociales que no estará para la nueva temporada de MasterChef Junior, sin embargo su anuncio dejó sorprendidos a todos.

"Me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef junior"