Checa los estrenos de Netflix para agosto

Agencias/Diario La Verdad California.- Desde el esperado estreno de Death Note y The Defenders, hasta la llegada de Argo en esta plataforma. Los internautas no querrán salir de casa para poder ver todo el nuevo contenido que Netflix tiene preparado para el mes de agosto

Series

Claro, no pueden faltar las películas:

Sam, un chico de 18 años con autismo que desafía a su familia, emprende un viaje de autodescubrimiento en busca de amor e independencia. Serie original de Netflix, estreno el 11 de agosto.Una mujer hizo sus sueños realidad: es la dueña de un dispensario de cannabis. Ella, su hijo y un guardia de seguridad se la pasan fumando prácticamente todo el día. Serie original de Netflix, estreno el 25 de agosto.: Los habitantes de un pueblo en Maine quedan atrapados por una niebla repentina y misteriosa. Nada bueno parece esconderse detrás del extraño fenómeno. Serie original de Netflix, estreno el 25 de agosto.Ten Years Later: Diez años después de la película original y en ocho episodios, por fin sabremos qué sucedió con nuestros campistas y coordinadores favoritos. Serie original de Netflix, estreno el 4 de agosto.: Temporada 1: Como en Los Vengadores, un cuarteto de superhéroes de Marvel, conformado por Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage, se une para combatir el mal, corregir errores del pasado y defender al planeta Tierra. Serie original de Netflix, estreno el 18 de agosto.Un exlíder del cártel de Medellín, quien se entregó a la policía voluntariamente, lucha por llegar a la cima del submundo carcelario tras la muerte de Pablo Escobar. Serie original de Netflix, estreno el 1° de agosto.La infancia perdida de Liz y la verdadera identidad de su padre son misterios que necesitan resolverse. Por su parte, Red busca vengarse de los traidores. Estreno en Netflix el 20 de agosto.Cinco mujeres tan hermosas como misteriosas se mudan con Shin, un escritor frustrado que les organiza la vida hogareña a cambio de una considerable suma mensual. Serie original de Netflix, estreno el 15 de agosto.Después de una muerte impactante, el grupo de Rick y otros residentes de Alexandría cuestionan sus posibilidades mientras idean nuevas maneras de sobrevivir. Estreno en Netflix el 14 de agosto.Rob Anderson (Marlon Wayans) está locamente enamorado y a punto de casarse, pero tiene un pequeño problema: también está desnudo… atrapado en un elevador… en un día que no deja de repetirse. Película original de Netflix, estreno el 11 de agosto.Un joven encuentra un libro con poderes y empieza a matar a quienes no merecen vivir. Esta película original de Netflix está basada en el famoso manga japonés y se estrena el 25 de agosto.En un futuro con una estricta política de hijo único, seis septillizas intentan escapar del Gobierno mientras buscan a una de sus hermanas, que ha desaparecido. Película original de Netflix protagonizada por Willem Dafoe, Robert Wagner, Noomi Rapace y Glenn Close, estreno el 18 de agosto.Durante los últimos días del Imperio otomano, surge un triángulo amoroso entre un estudiante armenio, una artista y un reconocido periodista estadounidense. Estreno en Netflix el 29 de agosto.: En el siglo XIX, en Baltimore, una chica se interna voluntariamente en el Instituto Rosewood tras la muerte de sus padres. Lo que descubre es un mundo de violencia. Estreno en Netflix el 1° de agosto.: En 1979, seis estadounidenses se refugian de las milicias iraníes en la embajada de Canadá, lo que lleva a la CIA a urdir un elaborado plan para rescatarlos. Película dirigida y protagonizada por Ben Affleck, estreno en Netflix el 12 de agosto.