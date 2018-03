Checa la primera imagen de Kylie Jenner embarazada

ESTADOS UNIDOS.- La pequeña del clan Kardashian-Jenner ha dejado atrás sus ajustadas prendas que dejaban muy poco a la imaginación, para lucir una vestimenta más recatada y holgada después de haber anunciar su embarazo. Hace unas semanas, supimos que la famosa de ‘The Keeping Up with the Kardashians’ espera una niña para principios del próximo año junto a su novio, Travis Scott. Y fue precisamente durante una presentación del rapero en Las Vegas donde Kylie fue captada portando una playera XL para disimular un poco su pancita. Al final, la pareja supo escabullirse para no ser vista ni fotografiada. A pesar del revuelo que ha causado esta noticia, ambos están contentos con el hecho de que próximamente se convertirán en padres. “Es algo inesperado, pero maravilloso y ella no puede estar más emocionada y contenta”, confesó una persona allegada a la celeb a la revista ‘People’.

