Chayanne se disculpa con todos sus HIJOS PERDIDOS por haberlos abandonado

Con el carisma que lo caracteriza, Chayanne dedicó un emotivo mensaje a todos sus autonombrados ‘hijos perdidos’ que con cariño lo felicitaron en el ‘Día del Padre’ por medio de las redes sociales.

Y es que seguramente te diste cuenta que el pasado 16 de junio, el internet se congestionó con felicitaciones y hasta reclamos dirigidos al famoso cantante, donde sus seguidores se refería a él como ‘papá’.

A decir verdad fueron más de 7 mil mensajes en tono de broma donde le escribían a Chayanne que no les importaba que hubiera sido un padre ausente y que hasta les cobrara la entrada a sus conciertos, porque aun así lo amaban.

Aunque eres un padre ausente, nunca supe de ti en todos estos 20 años y me quisiste cobrar $2500 para que vaya a verte aún así te quiero, feliz día del padre pic.twitter.com/C9nzGJGmyR

Lo que nadie se esperaba es que el mismísimo Chayanne se hiciera presente en las redes sociales y les respondiera a todos y cada uno de ‘sus hijos perdidos’ con un divertido texto que sorprendió a todos.

El cantante y bailarín se excusó diciendo que ha estado muy ocupado trabajando en sus conciertos y que por eso no ha podido estar presente en sus vidas, pero que de cualquier forma se siente muy orgulloso de todos ellos.

Sin duda alguna el 'hijo pérdido' que recibió directamente respuesta en su conversación de Facebook Messenger tomó captura de la conversación y la posteó en sus redes sociales para que todos los que habrían dedicado un mensaje supieran que 'su padre' nunca se olvido de ellos.

Esta fue parte de la emotiva respuesta que Chayanne dedico a sus seguidores:

“Hijos he estado de gira y no he podido saber de ustedes, espero verlos pronto”.