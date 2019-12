Chayanne con ARDIENTE pose recibió la navidad en su casa ¡Papacito!

El famoso cantante Chayanne que sin duda alguna se pone más guapo con el tiempo, ahora se ha robado todas las miradas en su cuenta oficial de Instagram en dondeha recibido a la Navidad como solo él supo hacerlo.

Tal parece que a sus 51 años, Chayanne continúa siendo todo un galán de la música, pues a pesar de que se ha mantenido alejado de estrenar nuevos éxitos musicales, su corpulencia no deja de ser atractiva para los internautas.

Y esto se puede corroborar en esta temporada invernal en donde el cantante, no se ha detenido para presumir de qué manera ha recibido la Navidad en la comodidad de su hogar y tan simplemente con una imagen ha derrochado toda su elegancia.

No es novedad que Chayanne, quien hace poco se supo que mujeres desean ser el horno para que les meta el pajaro, arrasé con redes sociales de nueva cuenta, ya que recientemente el cantante compartió una serie de fotos navideñas que hicieron enloquecer a sus miles de sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en donde actualmente tiene más de cinco millones de seguidores.

La pose navideña de Chayanne

Fue a través de su cuenta de Instagram, que el puertorriqueño de 51 años compartió varias instantáneas en las que aparece dando los toques finales a su arbolito de Navidad mientras luce una playera con estampado navideño así como el tradicional gorrito de Santa Claus.

La emoción de los fans ha sido tanto que a tan solo una hora, la publicación de Chayanne ya superó los 100 mil Me Gusta además de que sus fans no han parado de hacer halagos al cantante, pues parece que a través de él no pasan los años, ya que sigue luciéndose totalmente apuesto y llamado la atención de miles de jovencitas que se mueren al escucharlo y verlo bailar.

Entre los comentarios que se ha ganado en su publicación se encuentran los siguientes: “La mejor estrella eres tú”, “Papi vuelve a casa para Navidad", “Quiero que mi regalo seas tú", “Dice mi mamá que te envuelvas porque te pidió de regalo", entre muchos otros que destacan en la extensa lista.

