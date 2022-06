Chayanne anuncia su regreso a la música con esta sorpresa

Chayanne es uno de los artistas más emblemáticos de la música pop, su voz, estilo y qué decir su manera de bailar, ha robado los corazones de las mujeres, pero ahora dio una sorpresa que sin duda alguna estaban esperando sus fieles admiradoras, pues lanzó una nueva canción.

Así es, el artista y compositor puertorriqueño regresó a la música tras casi cuatro años de ausencia, así lo dio a conocer en sus redes sociales, por lo que el tema "Te amo y punto" ya se encuentra disponible en la plataforma de música.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que el cantante se unió a TikTok, incluso recurrió a su perfil para promocionar su nuevo sencillo que ha enloquecido a sus fans, quienes aseguran que siempre apoyaran la carrera del artista a pesar de los años transcurridos.

Video musical de la nueva canción de Chayanne

Este viernes 24 de junio del 2022, el boricua lanzó el video musical de "Te amo y punto". El videoclip ha sumado más de 36 mil visualizaciones a tan solo unas horas de su estreno en la plataforma de YouTube.

En el video musical se puede apreciar varias historias de amor que hacen reflexionar sobre las adversidades de la vida, pues parte de la letra de la nueva canción dice: "Y que solo no es lo mismo caminar, no fue suerte, estaba escrito. Y es que sé que existe un Dios porque contigo me bendijo".

¿Cuál es la edad de Chayanne?

El cantante de 53 años de edad

El cantante Chayanne ha conquistado a las mujeres con sus exitosas canciones románticas, pero a sus 53 años de edad, aún es un hombre muy atractivo y guapo, pues no hay quien se resista a los encantos del famoso artista.

