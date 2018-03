Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- Chavo del 8 no era huérfano, si tenía papá. Enrique Segoviano el histórico director de la serie ha afirmado que dicha información sobre el padre del Chavo del 8 se iba a dar en el último capítulo del programa, pero no pudo ser grabado por las diferencias entre el elenco del programa; quedando sólo en el texto. La noticia inesperada ha conmocionado a algunos de los fanáticos del programa.

Segoviano sostuvo que en el texto, Don Ramón le declaraba al Profesor Jirafales que había conocido a la madre del niño, agregando haber tenido algo con ella. Este encuentro habría dado como fruto el nacimiento del personaje interpretado por Roberto Gómez Bolaños.

Con esto la historia daría un giro radical pese a haber terminado hace décadas, considerando que el Chavo y la Chilindrina habrían sido hermanos a pesar de que durante toda la historia se presentaron como amigos. De hecho, en más de una ocasión, la niña manifestó estar enamorada del niño.

Roberto Gómez Bolaños antes de fallecer reveló algunos detalles del a vida del "Chavito" en su libro titulado "El diario del Chavo". Algunos pasajes del libro hablan un poco de los padres de Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi, nombre real del Chavo. Que coincide con el nombre de Rodolfo Valentino el primer latin lover de Hollywood.

Sobre su padre, dice: “Yo antes pensaba que nunca había tenido un papá, pero luego mis amigos me explicaron que eso no era posible, que todos los que nacen es porque antes su papá se acostó con su mamá. Lo que pasó fue que yo no conocí a mi papá. O sea que nomás se acostó y se fue”.