Charly López señala de “creída” a Paty Manterola en el reencuentro de Garibaldi

Charly López habla de la participación de Paty Manterola en los 90's Pop Tour.

Charly López arremetió en contra de la actitud de Paty Manterola en su reciente participación de Garibaldi en el 90’s Pop Tour que se realizó en la Ciudad de México y afirmó que fue “creída y pesada”.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Paty Manterola había puesto condiciones para reunirse con sus compañeros de Garibaldi, razón por la cual sorprendió que estuviera incluida en el elenco del 90’s Pop Tour.

Sin embargo su participación ha dado de qué hablar en los chismes de la farándula, pues su compañero Charly López asegura que su actitud fue muy distante.

¿Qué dijo Charly López?

Paty Manterola se había negado a participar en eventos de Garibaldi donde existiera la venta de alcohol.

El cantante Charly López fue invitado especial del programa “De Primera Mano” donde habló del concierto del 90’s Pop Tour y de su compañera Paty Manterola, quién en un inicio había solicitado no presentarse en lugares donde se vendiera alcohol.

“Ella había quedado de acuerdo con su esposo y sus hijos de no trabajar en lugares con alcohol. Los cinco garibaldis que quedamos dijimos: ‘Bueno, la quitamos de esto, la abrimos de esto’, porque nosotros no podemos juzgar si está bien o está mal” afirmó.

Recordemos que no es la única integrante de la agrupación que ha tenido problemas, ya que de igual forma Pilar Montenegro quedó fuera de la bioserie de Garibaldi.

Critica a Paty Manterola por “pesada”

Charly Manterola crítica actitud de Paty Manterola.

Sin embargo las declaraciones del ex de Ingrid Coronado no terminaron ahí, ya que afirmó que la actitud de Manterola no fue la ideal:

“Como buena onda, pero a la defensiva, creída, como sangronsona, pesada... y es mi hermana, hemos peleado durísimo, pero esta vez sí fue como: ‘Ya estamos maduros, vamos a tomar esto con madurez’. Quieres hacerlo, hacemos; no quieres, tampoco podemos obligar a la gente” aseguró.

Y para finalizar Charly López reveló que a pesar del cariño que existe entre los integrantes de Garibaldi, habían decidido que Paty Manterola no fuera parte de la gira.

