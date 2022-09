¡Charly López se va del programa en vivo “Vivalavi” por culpa de Roberto Carlos!

Charly López impactó a todo el público de “Vivalavi” cuando decidió salir del foro del programa que se estaba transmitiendo en vivo por una discusión que comenzó con el conductor Roberto Carlos por sus actitudes.

Ambos famosos estaban participando en la sección del programa llamado ¿Soy o me parezco? pero la situación se salió del control en el momento en que Charly debía probar unos esquites, pero con patas de pollo.

Este ingrediente “extra” pareció no ser del agrado de Charly López e incluso afirmó que le daba asco. Sin embargo, Roberto Carlos estaba empeñado en que los probará lo que despertó el enojo del ex Garibaldi.

Charly López le reclama a Roberto Carlos y se va del programa

Charly López descubre de qué son los esquites.

La discusión escaló cada vez más de nivel, Charly López le reclamó a Roberto Carlos porque ya estaba cansado porque siempre hace todo lo que el conductor le pide y el esquite con patas de pollo fue la gota que derramó el vaso.

Después, Charly comenzó a irse del foro ante la sorpresa de los demás conductores y del productor. Roberto empezó a decirle lo siguiente: “Ven para acá, Charly. No te puedes ir del foro, no te puedes ir del foro, vamos a recursos humanos” decía el conductor.

Al final, Charly regresó después de hablar con el productor y se disculpó con el público, pero aclaró que es “mecha corta” y que ya no le parecen esos juegos pues ya hasta se ha enfermado del estómago:

“Perdón al público, yo no soy así. Clau, Jerry, está bien que juguemos y sí, yo aguanto vara, pero ayer todo el día me dolió el estómago, hagan juegos chidos, no estamos para tragar cochinadas” dijo Charly. Te mantendremos informado del asunto en La Verdad Noticias.

¿Quién era la esposa de Charly López?

Charly López se casó con Ingrid Coronado.

El famoso Charly López estuvo casado con la reconocida conductora Ingrid Coronado pero al divorciarse entraron en un conflicto legal por un problema en la repartición de los bienes de la pareja. Recientemente, el ex Garibaldi confesó que estaba decepcionado de Ingrid.

