Charly López revela que Ingrid Coronado le fue infiel con un famoso futbolista

El actor y cantante Charly López, principalmente conocido por haber sido integrante del grupo Garibaldi, causó gran revuelo en las redes sociales al confesar que Ingrid Coronado, quien fuera su esposa por más de cinco años y con quien tuviera un hijo de nombre Emiliano, le fue infiel con un famoso futbolista y con un trabajador de TV Azteca.

La polémica comenzó cuando el también conductor de 52 años de edad acudió al programa De Primera Mano para ser entrevistado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien le cuestionó sorpresivamente sobre los rumores que aseguran que fue víctima de infidelidades por parte de su hoy ex esposa e incluso mencionó que se trataba de un famoso futbolista.

El ex garibaldi asegura que ella le pidió perdón, pero él decidió continuar con los planes de divorcio.

“Es verdad, me fue infiel con él y con otra persona que trabajaba en la televisora, no con un ejecutivo, sino con alguien que llevaba las ventas de un programa donde compartía pantalla con Fernando del Solar”, declaró Charly López, quien hace unos meses reveló que un productor quiso abusar sexualmente de él cuando apenas tenía 16 años.

Enfrentó al amante de su ex esposa

Por otro lado, el intérprete de ‘La Ventanita’ confesó que una vez se enfrentó a uno de los amantes de su esposa en pleno aeropuerto, a quien amenazó con hacerle daño físico si no se alejaba de ella. “A ver brother, tú sabes que es casada, tú te le vuelves a acercar y te rompo las piernas”, fueron sus contundentes palabras del ex Garibaldi.

Más adelante, él confesó que la conductora le pidió perdón apenas llegaron a casa, pero que ya había tomado la decisión de divorciarse y que no estaba dispuesto a perdonar infidelidades. Finalmente, reveló que no tiene comunicación con su hijo Emiliano y que tiene un pleito legal por una propiedad con su ex esposa.

¿Quién es el nuevo novio de Ingrid Coronado?

La conductora está enfocada a seguir creciendo como artista y a disfrutar de su familia.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Ingrid Coronado está soltera y sin planes de un nuevo romance. Asimismo, ella ha confesado que está enfocada a disfrutar a su hijo Emiliano y a crecer como artista, pues recordemos que ha sido elegida como la conductora de “Todos a Bailar”, el nuevo show de TV Azteca.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales