Charly López, ex Garibaldi revela que convivió con el narco “La Barbie”

Charly López, ex miembro del grupo Garibaldi, por primera vez reveló que hace varios años tuvo varias convivencias con el peligroso narcotraficante Édgar Valdez Villarreal alias “La Barbie”. El artista musical describió al criminal como un “tipo muy cariñoso y respetuoso”.

Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, el ex esposo de la conductora Ingrid Coronado aclaró lo que se dice sobre él en el libro “Emma y las otras señoras del narco” de Anabel Hernández.

Según el ex Garibaldi Charly López, llegó a tener varios encuentros amistosos con “La Barbie” cuando solía llevar una vida de mucha fiesta y excesos, ya que lo veía en varios centros nocturnos que frecuentaba, así como en su negocio “El Congo”.

Charly López afirma que “La Barbie” es una persona "encantadora"

Charly afirma que él siempre creyó que La Barbie era un empresario/Foto: Tiempo X

López relató que de todas las veces que se llegó a encontrar con el narco, nunca lo vió drogarse, borracho o con algún arma. Incluso afirmó que era un hombre “encantador”: “Nos tocó a nosotros trabajar muchas veces. No sabes para quién estás trabajando, porque no pides credenciales, pero a mí sí me tocó”, explicó.

“Voy a aclarar lo del libro, creo que es el momento. Yo sí conocí La Barbie, lo conocí en diferentes lugares, en restaurantes, porque yo en ese momento estaba en el reventón, entonces yo iba a un antro en Polanco, a Insurgentes, a todo”, mencionó Charly López.

“Lo conocí, era un hombre de verdad encantador, yo nunca lo vi armado, nunca lo vi tomado, nunca lo vi drogarse”, aclaró el ex esposo de Ingrid Coronado con quien tiene un hijo.

El ex Garibaldi insiste en que él nunca supo que “La Barbie” era narco

El artista de 52 años reiteró que él no sabía a qué se dedicaba Édgar Valdez Villarreal. “Lo topaba en restaurantes, en muchos me pude haber sentado con él porque iba solo yo o iba él acompañado, pero yo realmente no sabía quién era y no es un delito, a mí que me acusen por empobrecimiento ilícito”, declaró el famoso.

“Era un cuate que me trataba, era muy cariñoso, muy respetuoso, me decía ‘Cómo está mi Charly’, yo sabía que era empresario porque me dijo que era empresario, nunca tengo que cuestionar ni me compete cuestionarlo, lo que sí es que yo nunca voy a negar que sí lo conocí”, expresó el ex Garibaldi.

“Al negarlo se me hace como tonto, a mi punto de vista muy personal, no quiero que lo vayan a tomar a mal”, comentó Charly López, en referencia a Sergio Mayer, quien ha asegurado que él nunca llegó a conocer al narco, como mencionamos en La Verdad Noticias.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!