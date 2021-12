Charly López está dispuesto a una reconciliación con Ingrid Coronado

Charly está dispuesto a una reconciliación con Ingrid Coronado

Durante una entrevista para el programa de televisión "De primera mano", Charly López, ex integrante de Garibaldi rompió el silencio y confesó que no quiere dinero, no quiere problemas y está dispuesto a llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado para arreglar las cosas.

Y es que, tras la demanda por violencia psicoemocional, patrimonial, sexual, económica y mediática y la disputa por la casa, el empresario comentó a los conductores que lo que menos quiere es verla mal, ni le quiere sacar dinero; aseguró que quiere arreglar la situación con su ex.

Anteriormente te compartimos en La Verdad Noticias que López acudió al foro del programa y realizó contundentes comentarios sobre su ex, así como lo hizo Gustavo Adolfo Infante, razón por la cual la conductora de TV Azteca demandó al conductor por violencia de género.

Charly López aseguró que quiere llegar a un arreglo con Ingrid Coronado

El ex integrante de Garibaldi dijo que si Ingrid quiere hablar con su abogado para arreglar las cosas, aseguró que la presentadora se está metiendo en un problema grave, pues el documento apareció, la cesión de derechos por la disputa de la casa.

Por otro lado, el empresario expresó que no quiere que Coronado vaya a la cárcel porque es la madre de su hijo Emiliano, pero lo que sí quiere es que ella hable con su abogado para llegar a un arreglo, pero destacó que si sigue con el problema lo siguen por oficio.

El famoso comentó que el abogado de Ingrid no llevó los videos donde señaló que la estaban ofendiendo y que le avisaron un día antes del citatorio. Cabe mencionar que el pasado 6 de diciembre Ingrid Coronado declaró que su ex es un violador.

¿Con quién engañó Ingrid Coronado a Charly López?

Ex de Ingrid aseguró que la conductora le fuel infiel

Tras revelar en plena transmisión del programa "De primera mano" que la conductora le fue infiel al famoso, han mencionado que es un futbolista del América que está actualmente casado, de igual forma López comentó que también fue con un ejecutivo de ventas de Azteca.

Recordamos que el empresario Charly López e Ingrid se conocieron en Garibaldi, pero finalizaron su romance en el 2004, aunque recientemente han protagonizado todo un escándalo por sus contundentes comentarios sobre el pleito por una casa.

