Charlotte Caniggia acepta distanciamiento con su hermano Axel en Cantando 2020

Minutos antes de su participación en Cantando 2020, Charlotte Caniggia por fin habló sobre temas familiares como el distanciamiento que existe con su hermano mayor Axel, con quien no ha tenido contacto desde hace un par de años, aclarando todos los rumores sobre su situación familiar.

“Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera”. A pesar de su distanciamiento, Charlotte Caniggia busca que este pasaje de la obra literaria el Gaucho Martín Fierro, de José Hernández, le llegue a su hermano Axel, quien eligió un bajo perfil al lado del que mantiene el resto de su familia, pero que en las últimas horas desató una fuerte interna.

Charlotte Caniggia habló sobre sus problemas familiares

El joven es el hijo mayor de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis y está viviendo en España, en donde se quedó cuando sus padres y sus hermanos -los mellizos Alexander y Charlotte- decidieron viajar a la Argentina para comenzar una carrera en los medios.

Las diferencias entre cada uno, hizo que Axel se alejara de sus hermanos y su madre, y actualmente solo tiene vínculo con su padre. En las últimas horas, realizó fuertes declaraciones sobre su relación con Charlotte, a quien acusó de que “solo le importa la fama”. Y la participante del Cantando 2020 se mostró dolida por haber expuesto una interna familiar.

Pide Charlotte respeto en su vida familiar

Mientras hablaba de sus deseos de ser madre y casarse a los 35 años, indicó que espera que la ceremonia sea en la playa y solo para su entorno. “No quiero prensa. Me gustaría algo íntimo, con mi familia, si están todos bien”, hizo la salvedad y agregó que quisiera que sus padres (que mantienen una batalla legal por su divorcio) tuvieran una mejor relación como ex pareja.

“Uno, como hijo, quiere que sus padres sean felices. Me re duele la separación porque fueron muchos años juntos y después de haberlos tenido juntos, que de repente no estén más, aunque tenga 27 años, me duele”, se sinceró Charlotte y admitió que le cuesta hablar de eso en televisión.

Con información de Infobae