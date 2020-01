Charlize Theron ocultó las oscuras raíces de su cabello ¡Con Diamantes!

La actriz de origen sudafricano Charlize Theron sorprendió con un singular look durante la alfombra roja en los SAG Awards; y cabe aclarar que no fué por su elegante conjunto de Givenchy Couture, sino por la forma de cubrir las raíces de su cabello.

Si de todos modos te van a criticar, tu utiliza el look de Charlize Theron cuando no tengas tiempo de teñirte el cabello. No queda duda que esta actriz acaba de iniciar una nueva moda en el cabello, la cual será agradecida por muchas mujeres que se decoloran sus cabelleras para lucir como rubias espectaculares.

Es claro que mantener un color específico en nuestro cabello no es tarea fácil, puesto que involucra una gran cantidad de tiempo y dinero para poder lucir perfectas de pies a cabeza. Y cuando nuestro cabello natural es más mucho más oscuro al que lucimos normalmente, esto se convierte en un asunto aún más complicado.

Charlize Theron sorprende en la alfombra roja de los SAG Awards

Recordemos que los SAG Awards son uno de los eventos más importantes para la industria cinematográfica, en el cual son premiados los mejores actrices y actores del cine en el último año. Por lo que en esta celebración, los famosos portan sus mejores trajes, joyas y peinados.

Recordemos que este año durante la alfombra roja destacaron Jennifer Aniston con un hermoso vestido blanco; Margot Robbie a través de su encantador modelo de Chanel; Millie Bobby Brown con su impresionante look de dos piezas y Charlize Theron quién se destacó de pies a cabeza ¡literal!

Charlize Theron ocultó las raíces de su cabello con diamantes Tiffany & CO

Quizá la falta de tiempo para teñirse el cabello fue la gran inspiración para Charlize Theron quien durante este importante evento utilizó un brazalete de diamantes de Tiffany & CO para ocultar sus raíces oscuras.

Fue el estilista de Theron, Abergel, quien confesó que se puso creativo con el brazalete de diamantes, que además de lucir espectacular en la muñeca de Theron, le encontró otro uso que seguramente se convertirá en una tendencia de moda.

Abergel también mencionó que para este look de Charlize quizo igualar las cualidades de la tela de su vestido, el cual era brillante y reflectante; por lo que decidió colocar ese detalle poderoso y futurista al look. Aparentemente fue una decisión sabia puesto que Charlize Theron causó una gran sensación durante la alfombra roja de los SAG Awards.

