Charlize Theron critica y se burla del sobrepeso de Steven Seagal/Foto: Libertad Digital y Proceso

La ganadora del Oscar, Charlize Theron, criticó el cuerpo de su compañero, la estrella de acción Steven Seagal el lunes, calificando a la estrella de “The Belly of the Beast” como un fraude con sobrepeso.

La actriz de 44 años, cuyas películas incluyen “Mad Max: Furia en el camino" y "Atomic Blonde", así como los próximos "Atomic Blonde 2" y "The Old Guard", dijo que está contenta de desafiar a los héroes de acción masculinos por tiempo de pantalla.

"Cuando hago una película como ("The Old Guard") ... por la noche me conecto en línea para ver luchadores o ver a la gente pelear y siempre encuentras ese extraño video de Seagal de él “peleando” en Japón, pero realmente no está", dijo en la entrega del lunes de The Howard Stern Show. "Tiene un sobrepeso increíble y empuja a la gente".

Con Stern acordando que Seagal, de 68 años, no parece estar en buena forma en estos días, Theron intensificó su ataque. "No tengo ningún problema para hablar de él porque no es muy amable con las mujeres, ¡así que f-k!”, ella añadió.

Steven Seagal acusado de agresión sexual

En 2018, dos mujeres acusaron a la estrella de "Above the Law" de agredirlas sexualmente décadas antes, lo que Seagal ha negado. Actrices como Jenny McCarthy, Portia de Rossi y Julianna Margulies lo acusaron de conducta sexual inapropiada.

"Tiene sobrepeso y apenas puede luchar... Búscalo, es ridículo", dijo Theron. "Está empujando a la gente por la cara, es todo un montaje".

Según Theron, las estrellas femeninas difíciles han elevado el listón para el género de películas de acción y no hay nada malo en pelear como una mujer.

"No queremos pelear como hombres, queremos pelear como pelearíamos y descubrir cómo es esto", dijo Theron. "Queremos pelear de manera más inteligente, queremos pelear de una manera que tenga sentido y queremos hacerlo de una manera en la que sigamos siendo parte de la narración emocional".

Charlize Theron y Sean Penn

Theron también eliminó los rumores de que ella y el actor Sean Penn, con quien salió "apenas un año", casi se casaron.

Tras la ruptura de Charlize y Sean, la actriz afirmó que su relación terminó en un común acuerdo, y negó que ella y el actor hayan pensado en adoptar un hijo juntos, aunque ella deseaba convertirse en madre nuevamente. Recordemos que Charlize tiene dos hijos adoptivos: Jackson y August/Foto: Bolsamania

"¿Qué? Eso no es cierto. No”, insistió ella. "No casi me casé con Sean". Esas son tonterías. Salimos Eso es literalmente todo lo que hicimos", aseguró la actriz.