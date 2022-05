Charlize Theron comparte una vibrante mirada sobre su papel en Doctor Strange 2.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" está lleno de sorpresas. La última película de Marvel Cinematic Universe comienza con una versión alternativa del universo de Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) que lucha para proteger a un viajero multiversal llamado America Chavez (Xochitl Gomez) y solo se vuelve más extraño y sorprendente a partir de ahí.

De hecho, aunque algunas de las mayores sorpresas de la secuela de "Doctor Strange" se insinuaron en gran medida en los primeros avances y materiales promocionales que se lanzaron, muchos de los giros y cameos de la película también se mantuvieron en secreto antes de su debut en cines.

Una de esas sorpresas no llega hasta la escena de la mitad de los créditos de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", en la que Stephen Strange de Earth-616 es detenido en Nueva York por una mujer rubia vestida con un traje completamente morado.

¿Quén es Clea en Doctor Strange 2?

El misterioso personaje usa una daga mágica para abrir una puerta cósmica y le dice a Strange que necesita su ayuda para arreglar una incursión multiversal que aparentemente causó. Después de que la mujer se burló brevemente de él, Strange acepta ir con ella y la escena termina con los dos personajes saltando juntos por la puerta de entrada.

Si bien la escena no revela mucho sobre el nuevo personaje, su aparición al final de "Multiverse of Madness" todavía tiene un impacto considerable porque es interpretada por nada menos que la actriz Charlize Theron.

Ahora, poco más de una semana después del estreno de la película, la actriz ha revelado una mirada detrás de escena de la filmación de su debut en MCU y Charlize Therón le dio la bienvenida a Clea, su personaje en 'Doctor Strange 2'.

Charlize Theron es oficialmente miembro del MCU

En un tuit reciente, Charlize Theron compartió una compilación de 15 segundos de clips e imágenes que se tomaron durante la filmación de su escena sorpresa en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Algunos de los clips parecen mostrarla escaneada en una habitación llena de cámaras mientras usa su disfraz de la película. Mientras tanto, otras imágenes solo muestran a Theron sentado en una silla de maquillaje.

En otras palabras, los clips no revelan nada nuevo sobre el papel de Theron en la secuela de "Doctor Strange", y Benedict Cumberbatch está notablemente ausente de la compilación.

Afortunadamente, su breve interacción en "Multiverse of Madness" sugiere que los fanáticos de Marvel probablemente puedan esperar ver a Cumberbatch y Theron reunirse en la pantalla en la MCU en algún momento en el futuro.

Además, aunque el nombre de su personaje nunca se revela en la escena de mitad de créditos de "Multiverse of Madness", Theron confirmó el 10 de mayo (a través de Twitter ) que está interpretando la versión de MCU de Clea.

En los cómics, Clea es la sobrina de Dormammu, pero a pesar de estar relacionada con uno de sus enemigos, gradualmente se convierte en una de las aliadas más inesperadas de Stephen Strange. La pareja finalmente se casa en los cómics, y Clea incluso asume el papel de Hechicero Supremo después de que Stephen muere en un momento dado.

Desafortunadamente, los fanáticos tendrán que esperar para ver si el camino de la pantalla grande de Clea termina pareciéndose al viaje que ha tomado en los cómics, pero según sus publicaciones recientes en las redes sociales, está claro que Theron está muy emocionada con su papel de MCU.

