Charlize Theron ¿Personificará a Jenni Rivera en su película?

Una de las historias que podrán verse en la gran pantalla será la vida de Jenni Rivera, conocida y recordada como "La Diva de la banda"; recordamos que la cantante murió hace algunos años, pero su legado aún continúa presente en los recuerdos de sus fans.

Tras darse a conocer que la vida de Rivera será llevada en los cines, la encargada de realizar el libreto será Kate Lanier, quien fue autora de la cinta "What's love got to do with it" en el año de 1993, esta historia fue inspirada por el libro de Tina Turner.

Y es que, durante una entrevista, el hermano de la cantante mencionó que la historia de su hermana se ve reflejado en lo que vivió Turner, pues ambas mujeres sufrieron abusos de sus parejas y fueron víctimas de violencia.

Y es que la película de la famosa cantante Turner fue una de las favoritas de Rivera, pues ella cada vez que podía, veía aquella cinta y se sentía indentificada con el personaje protagónico, debido a los maltrados que sufrió en su vida.

Juan Rivera en la entrevista, comentó que la historia de su hermana se centrará en las batallas que tuvo que afrontar volviéndose una mujer fuerte, que a pesar de los tropiezos que tuvo siempre se levantó de sus caídas y continúo con su vida.

El hermano de Jenni Rivera reveló que varios productores se han acercado, pero la familia de "La Diva de la banda" serán muy cuidadosos con elegir al indicado para llevar la vida de la cantante a la gran pantalla.

Durante la entrevista le cuestionaron sobre la actriz Charlize Theron para interpretar a Jenni Rivera, él mencionó que la famosa es muy hermosa pero no cumple con el físico de su hermana, pues ella era de curvas pronunciadas y lo que busca es darle a sus fans una Jenni real y no falsa.

