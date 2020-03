Charlie Sheen VIOLÓ a un niño de 13 años ¡En el set de grabación!

Corey Feldman acusa a Charlie Sheen de violar a su amigo de la infancia Corey Haim cuando tenía 13 años en su explosivo documental My Truth: The Rape of Two Coreys, la muy esperada película, que prometió exponer a los jugadores de Hollywood que Feldman afirma que lo violaron a él y a Haim cuando eran niños.

El momento de las revelaciones ha llegado, pues finalmente se estrenó el lunes en un teatro en Los Ángeles, ya que estaba programado para ser transmitido en vivo en línea, pero finalmente fue retirado después de que los usuarios que pagaron $ 20 por el acceso informaron que el sitio mytruthdoc.com no se estaba cargando.

Charlie Sheen VIOLÓ a un niño de 13 años ¡En el set de grabación!

Feldman, de 48 años, ha hablado durante mucho tiempo sobre el presunto abuso que él y Haim, quien murió a los 38 años en 2010, sufrieron como niños actores, por eso esta película marcó la primera vez que Feldman enumeró públicamente los nombres de los presuntos autores, incluido Sheen.

En el documental, alega que Haim, quien murió a los 38 años en 2010, le dijo que Sheen lo violó cuando estaban haciendo la película de 1986 de Steven Spielberg Lucas. En ese momento, Haim tenía 13 años y Sheen tenía 19.

TE PUEDE INTERESAR: Polémica confesión de Duffy sobre su retiró de la música

Charlie Sheen VIOLÓ a un niño de 13 años ¡En el set de grabación!

Feldman lloró al contar lo que Haim había dicho

'Esto no fue algo que dijo una vez al pasar. No fue como "Oh, por cierto, esto sucedió". Él entró en gran detalle ', dijo Feldman. "Él me dijo:" Charlie me inclinó entre dos remolques y puso aceite de Crisco en mi trasero y me violó a plena luz del día. Cualquiera podría haber pasado, cualquiera podría haberlo visto ".

Charlie Sheen VIOLÓ a un niño de 13 años ¡En el set de grabación!

La ex esposa de Feldman, Susannah Sprague, que se separó del actor en 2009 después de siete años juntos, también afirmó que Haim le dijo que había sido violado: "Compartió conmigo en el set de Lucas que fue violado cuando era niño", dijo en la película.

TE PUEDE INTERESAR: Memo Aponte responde a las acusaciones en su contra: “Me dejé llevar” (VIDEO)

"Me dijo que era su coprotagonista y me dijo que fue Charlie Sheen quien lo hizo".

Cabe destacar que Jamison Newlander, un actor que se hizo amigo de Feldman y Haim después de coprotagonizar con ellos en The Lost Boys (1987) también dijo que Haim le había confiado sobre Sheen.