Charlie Puth lanza su álbum "Voicenotes"

Luego de dos años de espera, Charlie Puth lanzó su nuevo álbum de estudio "Voicenotes". Luego de que se reuniera con estrellas como Wiz Khalifa en 2015 para 'See You Again', Maroon 5, Jason Derulo, Pitbull y Liam Payne o los duetos con Meghan Trainor y Selena Gomez, el cantante trae una mayor cantidad de socios para su nueva producción con muchos comentarios positivos.

Voicenotes, es una producción a cargo del mismo Charlie Puth, quien se entregó por completo a la composición de cada canción del álbum, todas fueron escritas por Charlie en conjunto con otros colegas. Trece canciones que ya están circulando entre los primeros lugares de reproducción en diferentes plataformas de música.

El tracklist de Voicenotes es el siguiente:

Voicenotes llega para convertirse en una gran paso en la carrera del artista, con una gran variedad musical y sin duda, demostrando sus grandes habilidades.

En la edición física de la producción discográfica, Charlie Puth escribió algunas líneas:

“This album was made entirely on my little Pro Tools rig with a Midi keyboard and a microphone … [If] anyone tells you that you can’t make hit records and an album that you are proud of without expensive studios, gear, millions of dollars or even other producers, they are wrong.”

"Este álbum fue hecho completamente en mi pequeña plataforma Pro Tools con un teclado Midi y un micrófono ... [Si] alguien te dice que no puedes grabar éxitos y un álbum que eres orgullosos de no tener estudios costosos, equipos, millones de dólares o incluso otros productores, están equivocados "