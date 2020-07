Charlie Daniels, una de las leyendas del country fallece a los 83 años/Foto: The mediabolt| Evan Agostini

La leyenda de la música country Charlie Daniels, mejor conocido por su monstruoso éxito de 1979 "The Devil Went Down to Georgia", murió este lunes de un derrame cerebral hemorrágico. Tenía 83 años.

Según un comunicado de prensa de sus representantes, el aclamado miembro del Salón de la Fama de la Música Country y miembro de Grand Ole Opry murió en el Centro Médico Summit en Hermitage, Tennessee, donde los médicos determinaron su causa de muerte.

Daniels acumuló una gran cantidad de elogios y premios durante su larga carrera en la música, incluida su incorporación al Country Music Hall of Fame, el Musicicians Hall of Fame y convertirse en miembro del Grand Ole Opry.

También ganó un Premio Dove por álbumes de gospel y un codiciado Premio Grammy a la mejor interpretación vocal country de un dúo o grupo.

Si bien The Charlie Daniels Band tuvo numerosos éxitos y siguió siendo un elemento básico en la radio de música country, su éxito más perdurable fue la historia de un joven llamado Johnny que desafió al diablo a un concurso de violín y salió con un violín hecho de oro.

“Pocos artistas han dejado una huella más indeleble en el panorama musical de Estados Unidos que Charlie Daniels”, decía el comunicado.

“Un patriota abierto, un mentor querido y un verdadero guerrero de la carretera, Daniels convirtió su pasión por la música en una carrera multiplatino y una plataforma para apoyar a los militares, los niños desfavorecidos y otros necesitados ", se lee en un comunicado de los representantes de Daniels.

Charlie Daniels y su apoyo al ejército estadounidense

Además de su música, Daniels fue un gran defensor de varias causas cercanas a su corazón, incluido el apoyo al ejército de los EE. UU. Con The Journey Home Project, que fundó en 2014 con su gerente, David Corlew, para ayudar a los veteranos.

"Mi gerente, yo y algunas otras personas comenzamos este Proyecto de Viaje a Casa para ayudar. Hemos descubierto que existe una gran necesidad de ayuda por parte de veteranos que regresan de su servicio. La mayoría de las personas con las que tratamos no tienen no lo entendí", dijo Daniels a Fox News en 2019.

"Todos sabemos que las agencias que tienen la tarea de ayudar a nuestro pueblo militar son burocracias que, por naturaleza, se mueven lentamente", agregó Daniels en ese momento. "Por lo tanto, hay necesidades inmediatas y burocracias lentas, y nosotros intervenimos y tratamos de ayudar".

El fallecido músico fue líder del grupo The Charlie Daniels Band, uno de los máximos exponentes del rock sureño y country en Estados Unidos/Foto: The Ellsworth America

Daniels también trabajó en estrecha colaboración con la Fundación Jason, una organización sin fines de lucro con sede en Nashville, iniciada por un padre que perdió a su hijo adolescente por suicidio.

El cantante dijo anteriormente que después de mirar los datos, sabía que podía ayudar a los veteranos y que necesitaba educar a las personas sobre cuán cerca de la tragedia podríamos estar en un momento dado.

Según The Tennessean , a Daniels le sobreviven su esposa, Hazel, y su hijo, Charlie Daniels, Jr.